Introducción a los traumatismos craneales

Si un traumatismo craneal es leve y no causa otros síntomas además del dolor en el sitio de la lesión, se utilizan analgésicos suaves como el paracetamol (acetaminofeno). No se debe administrar aspirina (ácido acetilsalicílico) o cualquier otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo, ya que estos medicamentos empeoran la hemorragia cerebral o craneal. Para cerrar los cortes se utilizan puntos (suturas) o grapas y, posteriormente, se aplican gasas o vendas.

Si la persona afectada no ha perdido el conocimiento o lo ha perdido solo brevemente y si los resultados de su exploración son normales, puede ser dada de alta siempre que un miembro de la familia o un amigo pueda controlar ciertos síntomas cada pocas horas durante las primeras 24 horas después de la lesión. El familiar o amigo debe llevar a la persona afectada al hospital si se produce alguno de los siguientes síntomas potencialmente graves:

Reducción del estado de alerta y de conciencia del entorno

Problemas en la visión, el oído o la marcha

Entumecimiento o parálisis de una parte del cuerpo

Un dolor de cabeza que empeora

Vómitos

Deterioro de la funcionalidad intelectual (como confundirse, no ser capaz de reconocer a las personas o comportarse de manera anormal)

Convulsiones

Si la persona afectada ha perdido el conocimiento durante más de unos pocos momentos o tiene resultados anormales en el examen, por lo general permanece en el departamento de emergencias o en el hospital para observación.

A los niños que han tenido un traumatismo craneal menor se les puede permitir dormir, pero hay que despertarlos cada pocas horas para controlar los síntomas.

Si los síntomas y los resultados de una TC muestran que puede haber lesiones cerebrales, se ingresa a la persona afectada, incluso si se trata de un niño, en el hospital. Los niños también son ingresados en el hospital si han estado inconscientes aunque sea brevemente, si han tenido una convulsión o si se sospecha maltrato infantil.