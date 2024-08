Una persona que presente una congelación profunda debe ser cubierta con una manta que abrigue porque también puede sufrir hipotermia. Cuando sea posible, la zona congelada debe calentarse inmediatamente. La zona se sumerge en agua caliente a una temperatura que pueda tolerar cómodamente la persona que auxilia (alrededor de 37-39° C). Debe evitarse frotar la zona (por ejemplo, con nieve) ya que hacerlo provoca un daño tisular aún más grave. Debido a que el área no tiene sensibilidad, la gente no puede decir si se está desarrollando una quemadura. Por lo tanto, la zona no debe calentarse en frente de un fuego o con una almohadilla térmica o una manta eléctrica.

Es más perjudicial calentar el tejido y que se vuelva a congelar, que dejar que el tejido permanezca congelado. Así, si una persona con congelación debe ser reexpuesta a condiciones de congelación, en particular si tiene que andar con los pies congelados, el tejido no se debe descongelar. Los pies que han sido descongelados son más vulnerables a sufrir daños al caminar. También se debe evitar frotar y comprimir el tejido lesionado así como evitar que sufra daño adicional. Los pies se suelen limpiar, secar y cubrir. La persona debe mantenerse caliente y, si es posible, se le administran analgésicos. Debe ser trasladada al hospital tan pronto como sea posible.

Lesiones por congelación Vídeo