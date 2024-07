Lesión de la médula espinal en niños

Indiana University School of Medicine

Una lesión de la médula espinal es un daño en el haz de células y nervios que transportan los mensajes entrantes y salientes entre el cerebro y el resto del cuerpo.

La mayoría de las lesiones de la médula espinal en niños menores de 8 años son consecuencia de accidentes de tráfico, caídas y maltrato infantil; las lesiones de la médula espinal en niños mayores son más probables como consecuencia de accidentes de tráfico o lesiones deportivas.

Un niño con una lesión en la médula espinal puede presentar síntomas graves (como parálisis), por lo general de inmediato.

Un niño con una lesión de la médula espinal puede presentar solo síntomas leves (como hormigueo breve o debilidad o dolores punzantes en la columna vertebral, los brazos y las piernas) y estos síntomas pueden retrasarse hasta 4 días.

El diagnóstico de una lesión de la médula espinal comienza con una radiografía, pero también suelen ser necesarias la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN).

El tratamiento consiste en la movilización y la atención de apoyo, con rehabilitación y otros tratamientos según sea necesario.

(Véase también Lesiones de la médula espinal y de las vértebras.)

La médula espinal es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco del encéfalo y continúa hasta llegar a la parte inferior de la columna vertebral. Está constituida por nervios que transportan los mensajes entrantes y salientes entre el encéfalo y el resto del organismo. (Véase también Médula espinal.)

Aunque los niños menores de 10 años presentan la tasa más baja de lesiones de la médula espinal, estas lesiones no son infrecuentes. La mayoría de las lesiones vertebrales infantiles se producen en el área del cuello.

La lesión de la médula espinal que no es visible en las pruebas de diagnóstico por la imagen se denomina "lesión de la médula espinal sin anormalidad radiológica" (SCIWORA, por sus siglas en inglés). Este tipo de lesión ocurre casi exclusivamente en niños y a menudo ocurre en el área del cuello. En una SCIWORA, el niño presenta síntomas que sugieren una lesión de la médula espinal, pero la columna vertebral está recta y no se observan anomalías óseas en los estudios de imágenes. (El acrónimo SCIWORA se acuñó originalmente en la década de 1980, cuando apenas se utilizaban los escáneres por resonancia magnética nuclear [RMN]. Estos escáneres permiten identificar la mayoría de las anomalías que no se habrían identificado utilizando otras pruebas de diagnóstico por la imagen. Dado que los escáneres por RMN se utilizan actualmente con mayor facilidad, el acrónimo SCIWORA se emplea con menor frecuencia).

Causas de lesión de la médula espinal en niños La lesión de la médula espinal puede estar causada por tirones o estiramientos de la médula espinal, presión sobre los nervios o la médula espinal (pinzamiento de la médula espinal), conmoción de la médula espinal (similar a una conmoción cerebral) y lesión en los vasos sanguíneos. En niños menores de 8 años, las lesiones de la columna cervical están causadas habitualmente por accidentes de tráfico, caídas y maltrato infantil. En niños mayores de 8 años, las causas habituales de lesiones en la columna vertebral son los accidentes de tráfico y las lesiones deportivas, particularmente las lesiones debidas a la gimnasia, el buceo, la equitación, el fútbol americano y la lucha libre. En comparación con los adultos, los niños presentan distintas características anatómicas (como una mayor proporción del tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo y elasticidad de los ligamentos vertebrales) que hacen que las estructuras que protegen la médula espinal (incluidas las vértebras) sean más flexibles en los niños. Debido a que estas estructuras son tan flexibles, la médula espinal puede estar menos protegida frente a los tirones, los desgarros, las compresiones o las lesiones producidas por una lesión cervical. Por lo tanto, la médula espinal tiene mayor probabilidad de sufrir una lesión incluso cuando las vértebras no están lesionadas.

Síntomas de la lesión de la médula espinal en niños Los niños con lesión de la médula espinal pueden presentar síntomas breves, como hormigueo y debilidad. Los niños también pueden presentar dolores en forma de relámpago que atraviesan la columna vertebral o los brazos o las piernas. En aproximadamente el 25% de los niños afectados, el inicio de los síntomas, como debilidad, entumecimiento, daño a otros nervios o incluso parálisis completa, se retrasa de 30 minutos a 4 días después de la lesión, lo que dificulta el diagnóstico de una lesión en la médula espinal. ¿Dónde está dañada la médula espinal?

Diagnóstico de lesión de la médula espinal en niños Radiografías

Por regla general, tomografía computarizada y resonancia magnética nuclear Los médicos están vigilantes ante una lesión de la médula espinal en un niño que ha sufrido un accidente de tráfico, ha caído desde una altura superior a 9 pies (3 metros) o ha sufrido una lesión por inmersión (por ejemplo, buceo). La sospecha es mayor en los niños que presentaron síntomas que sugieren lesión nerviosa, como hormigueo, debilidad o dolores punzantes. Las pruebas de imágenes comienzan generalmente con una radiografía. Si se sospecha una fractura, luxación o luxación parcial a partir de los hallazgos de la radiografía o por la forma en que ocurrió la lesión, por regla general se realiza una tomografía computarizada (TC). También se suele realizar una resonancia magnética nuclear (RMN) del encéfalo. En ocasiones, es posible que no se vea una lesión de la médula espinal en las pruebas de diagnóstico por la imagen.