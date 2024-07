Medidas de prevención y de tratamiento sin administración de medicamentos

Medicamentos preventivos (como escopolamina y antihistamínicos)

Medicamentos antieméticos (como ondansetrón o granisetrón)

Las medidas para reducir la percepción de movimiento de la persona incluyen lo siguiente:

Mantener la mirada fija en un objeto distante (por ejemplo, mirar el horizonte cuando viaja en barco)

Elegir un asiento donde el movimiento se note menos (como en el asiento delantero de un automóvil, un asiento a la altura de las alas de un avión o en la cubierta o cabina delantera/media de un barco)

Mantener la cabeza y el cuerpo tan quietos como sea posible

Sentarse mirando hacia adelante en una posición reclinada

No leer

Dormir

Las medidas para reducir la susceptibilidad de una persona al mareo por movimiento son las siguientes:

Respirar aire fresco abriendo una ventana o un ventilador, o salir a cubierta si se va en barco

No tomar bebidas alcohólicas (porque pueden empeorar las náuseas)

Comer pequeñas cantidades de alimentos bajos en grasas, bajos en sal y ricos en féculas en lugar de comidas abundantes, así como no consumir alimentos de olor o sabor fuertes

No comer ni beber en viajes cortos en avión, especialmente si el avión es pequeño

Posiblemente, no fumar

Antes de viajar, las personas propensas al mareo cinético pueden pedir a su médico que les recomiende un medicamento de venta libre para prevenirlo. Estos medicamentos deben tomarse antes de que empiecen los trastornos de la cinetosis, ya que tales medidas tienden a ser menos eficaces una vez ya han comenzado los síntomas. Estos medicamentos incluyen escopolamina (en forma de parche o tabletas), ciclizina, dimenhidrinato, difenhidramina, meclizina y prometazina (a veces combinada con cafeína). Todos estos medicamentos pueden causar somnolencia. Dado que pueden causar agitación en lactantes y en niños muy pequeños, estos fármacos no deben ser administrados si no es por prescripción del médico. Las personas que realicen actividades que requieran alerta o concentración (incluida la conducción), no deben tomar estos medicamentos. Estos fármacos tampoco se deben tomar junto con alcohol, pastillas para dormir, sedantes u otras medicinas que también produzcan somnolencia y disminuyan el estado de alerta.

Si aparece cinetosis, pueden aliviarse los síntomas y evitar que empeoren limitando la comida y bebida a alimentos suaves (como las galletas de soda o galletitas saladas) y las bebidas carbonatadas (como la gaseosa de jengibre). Si se vomita, se puede administrar un fármaco antiemético, como el ondansetrón o el granisetrón, a veces en inyección o en parche transdérmico.

La adaptación puede ser una estrategia particularmente útil para el tratamiento de la cinecitosis. Cuanto más a menudo se exponga una persona al estímulo que provoca el mareo del viajero, menos probable será que dicho estímulo provoque una respuesta. Sin embargo, la reacción es específica al estímulo, por lo que una persona que se acaba acostumbrando al movimiento en un gran barco todavía puede experimentar mareo en un pequeño bote.

Algunas personas prueban las terapias alternativas, como el uso de pulseras que aplican acupresión o la estimulación eléctrica, o toman jengibre (menos de un gramo), para prevenir o tratar la cinetosis. La mayoría de estas terapia no han sido probadas, pero algunas personas las encuentran útiles.