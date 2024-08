Los tejidos que rodean el ojo de las personas con celulitis preseptal se inflaman, están calientes, se vuelven dolorosos al tacto y suelen enrojecerse. Puede aparecer fiebre. A veces el párpado está tan inflamado que no puede abrirse fácilmente. Sin embargo, una vez que se abren los párpados, los movimientos oculares y la visión no están deteriorados, y el globo ocular no protruye.