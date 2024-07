Destellos y puntos negros flotantes (moscas volantes) oculares

Las moscas volantes aparecen cuando algo, además de la luz ambiental, estimula la retina (la estructura de detección de luz en la parte posterior del ojo). Esta estimulación hace que la retina envíe una señal al cerebro. El cerebro puede interpretarla como un simple flash repentino de luz que puede parecer un relámpago, manchas o estrellas (fotopsia). Pueden aparecer fotopsias al frotarse los ojos.

Las moscas volantes oculares se observan cuando un objeto situado en el globo ocular proyecta una sombra sobre la retina, que es la estructura sensible a la luz ubicada en la parte posterior del ojo. Esto a menudo se interpreta como un objeto u objetos aparentes que flotan en el campo de visión externo. Una persona puede pensar que está viendo un enjambre de moscas, mosquitos o manchas, pero luego se da cuenta de que en realidad no están presentes.

Un vistazo al interior del ojo

La causa más frecuente de los destellos oculares y las moscas volantes es

La disminución de la sustancia gelatinosa que llena el globo ocular (humor vítreo)

En la edad adulta temprana, las personas pueden notar hebras flotantes ocasionales en la visión de uno o ambos ojos en relación con la contracción del humor vítreo. Estos tipos de moscas volantes (llamadas contracciones o moscas volantes idiopáticas del humor vítreo) rara vez indican algo dañino. Sin embargo, entre los 50 y los 75 años de edad, el humor vítreo sigue contrayéndose y tira de la retina de vez en cuando. Estos tirones pueden estimular la retina, dando la ilusión de luz, que se visualiza como destellos. Con el tiempo, el humor vítreo generalmente se aleja completamente de la retina (desprendimiento vítreo) como parte normal del envejecimiento.

Entre las causas menos frecuentes, pero más graves, se incluyen

Desprendimiento de retina

Desgarro de retina

Hemorragia en el humor vítreo

Inflamación del humor vítreo

A veces las migrañas causan síntomas en la visión, como líneas blancas parpadeantes en zigzag que aparecen por primera vez en el centro del campo visual y posteriormente se extienden por todo él (no como objetos individuales como los puntos volantes). Por lo general se resuelven en unos 20 minutos; primero desaparecen de la periferia del campo visual y luego del centro. Es posible que no aparezca cefalea. Estos síntomas se conocen como migraña ocular o visual. También pueden aparecer síntomas similares o pérdida de visión parcial en un ojo durante unos 10 a 60 minutos, a menudo antes del inicio de una migraña (lo que se conoce como aura migrañosa). En estos casos, los síntomas están causados por un fenómeno en el cerebro, no en la retina.

Los destellos de luz pueden ser consecuencia de un golpe sufrido en la parte posterior de la cabeza (se «ven las estrellas» como resultado de la estimulación de la parte del cerebro donde se interpreta la visión).

Los tumores (por ejemplo, el linfoma) del ojo y la vitritis (inflamación del humor vítreo) son causas muy poco frecuentes de moscas volantes. Los objetos extraños en el ojo pueden causar moscas volantes, pero generalmente producen otros síntomas, como pérdida de la visión, dolor ocular o enrojecimiento de los ojos, que son más problemáticos que las moscas volantes.