En países con bajas tasas de inseguridad alimentaria, la carencia de vitamina C puede ocurrir a partir de una dieta baja en vitamina C, aun así, la carencia grave (que causa escorbuto) es poco frecuente.

No comer suficientes frutas y verduras frescas puede causar esta carencia.

Provoca cansancio, debilidad e irritabilidad.

En caso de carencia grave, lo que se denomina escorbuto, aparecen hematomas, problemas dentales y gingivales, piel y cabello secos, y anemia.

El diagnóstico se basa en los síntomas, y a veces en análisis de sangre.

Por lo general, se corrige consumiendo más frutas y verduras frescas, o tomando suplementos de vitamina C por vía oral.

La vitamina C (ácido ascórbico) es esencial para la formación, el crecimiento y la reparación de los huesos, de la piel y del tejido conjuntivo (que une otros tejidos y órganos y está formado por tendones, ligamentos y vasos sanguíneos). También es esencial para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. La vitamina C ayuda a mantener sanos los dientes y las encías. Ayuda en la absorción del hierro, lo que es necesario para producir glóbulos rojos (eritrocitos). La vitamina C contribuye a la curación de quemaduras y de heridas. Entre los alimentos que constituyen un buen aporte de vitamina C se incluyen los cítricos, los tomates, las patatas, el brécol o brócoli, las fresas y los pimientos. (Véase también Introducción a las vitaminas.)

Como la vitamina E, la vitamina C es antioxidante: protege las células contra el daño de los radicales libres, que son subproductos de la actividad normal de las células y que participan en las reacciones químicas en el interior de estas. Algunas de estas reacciones producir daños a lo largo de la vida.

Causas de la carencia de vitamina C En los adultos, la carencia de vitamina C suele ser el resultado de Dieta con bajo contenido en vitamina C. Por ejemplo, puede ser consecuencia de comer pocas frutas y verduras frescas. Además, cocinar los alimentos destruye parte de la vitamina C que contienen. Los siguientes trastornos y situaciones pueden aumentar considerablemente tanto la demanda de vitamina C del organismo como el riesgo de su carencia: Embarazo

Lactancia

Trastornos que causan inflamación o fiebre elevada

Hiperactividad de la glándula tiroidea (hipertiroidismo)

Diarrea que persiste durante mucho tiempo

Cirugía

Quemaduras

Tabaquismo: el hecho de fumar aumenta la demanda de vitamina C un 30%. ¿Sabías que...? Escorbuto Una carencia grave de vitamina C produce escorbuto. Este trastorno es poco frecuente en los lactantes, ya que la leche materna aporta una cantidad suficiente y las fórmulas infantiles comerciales están enriquecidas con esta vitamina. Es muy poco habitual en los países desarrollados, pero puede aparecer en alcohólicos y en ancianos malnutridos.

Síntomas de la carencia de vitamina C Cuando la dieta no contiene suficiente cantidad de vitamina C, los adultos se sienten cansados, débiles e irritables; pierden peso y tienen un dolor indefinido en los músculos y en las articulaciones. Los síntomas del escorbuto aparecen al cabo de algunos meses de carencia. Pueden producirse hemorragias bajo la piel (sobre todo alrededor de los folículos pilosos o en forma de hematomas o moratones), en las encías y en el interior de las articulaciones. Las encías adquieren un tono púrpura, se hinchan y se vuelven esponjosas; con el tiempo, los dientes se aflojan. El cabello se vuelve seco, quebradizo y enroscado (como un sacacorchos) y la piel aparece seca, áspera y escamosa. Puede acumularse líquido en las piernas. Puede evolucionar a anemia. Pueden aparecer infecciones y que las heridas no curen bien. Los lactantes se muestran irritables, sienten dolor al moverse, pierden el apetito y no ganan peso al ritmo que deberían hacerlo. Tanto en los lactantes como en los niños pequeños, el crecimiento óseo es inadecuado y se producen sangrados y anemia.

Diagnóstico de carencia de vitamina C Exploración física

A veces, análisis de sangre

En los niños, radiografía ósea El diagnóstico de escorbuto se basa en los síntomas. Medir la concentración de vitamina C en la sangre ayuda a establecer el diagnóstico, pero no siempre puede realizarse esta prueba. Para comprobar la presencia de anemia pueden realizarse análisis de sangre. A los niños se les hacen radiografías para verificar si está afectado el crecimiento óseo.

Prevención de la darencia de vitamina C La carencia de vitamina C puede prevenirse consumiendo las cantidades recomendadas de frutas y verduras frescas, o ingiriendo la cantidad recomendada de vitamina C en forma de suplementos diarios. Las personas que fuman requieren más.