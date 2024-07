Introducción al papel del fosfato en el cuerpo

National Institutes of Health Office of Dietary Supplements (Oficina Sanitaria de Complementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud): Phosphorus Fact Sheet for Consumers (Hoja de recomendaciones sobre el fósforo para los consumidores): proporciona una visión general del fósforo, incluyendo su papel en el organismo y las necesidades nutricionales diarias