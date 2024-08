New York Medical College

La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes que se presenta principalmente en la diabetes mellitus tipo 1.

Los síntomas de la cetoacidosis diabética incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal, y un olor característico a fruta en el aliento.

La cetoacidosis diabética se diagnostica cuando los análisis de sangre muestran valores altos de glucosa, cetonas y ácido.

El tratamiento de la cetoacidosis diabética consiste en la reposición de líquidos por vía intravenosa y administración de insulina.

Sin tratamiento, la cetoacidosis diabética evoluciona hasta el coma y la muerte.

(Véase también Diabetes mellitus.)

Existen dos tipos de diabetes mellitus: tipo 1 y tipo 2. En ambos tipos, el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre está elevado.

La glucosa es una de las principales fuentes de energía del cuerpo. La insulina es una hormona producida por el páncreas, esta hormona ayuda a que la glucosa pase de la sangre al interior de las células. Una vez en el interior de las células, la glucosa se convierte en energía o se almacena como grasa o como glucógeno hasta que sea necesaria.

Cuando no hay suficiente insulina, la mayoría de las células no pueden utilizar la glucosa que se encuentra en la sangre. Pero estas células siguen necesitando energía para sobrevivir, por lo que ponen en marcha un mecanismo de emergencia para obtenerla. Las células grasas comienzan un proceso de descomposición en el que producen unos compuestos llamados cetonas. Las cetonas no solo proporcionan algo de energía a las células, sino que también acidifican mucho la sangre (cetoacidosis).

La cetoacidosis que se produce en las personas con diabetes se llama cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se presenta principalmente en personas que tienen diabetes tipo 1 debido a que su cuerpo produce poca insulina o no la produce en absoluto. Sin embargo, en raras ocasiones, algunas personas con diabetes tipo 2 desarrollan cetoacidosis. Las personas que abusan del alcohol también pueden desarrollar cetoacidosis (cetoacidosis alcohólica). A diferencia de lo que sucede en la cetoacidosis diabética, las concentraciones de glucosa en sangre suelen estar solo ligeramente elevadas.

Causas de la cetoacidosis diabética La cetoacidosis diabética es a veces el primer signo de que la persona (con frecuencia niños, véase también Diabetes mellitus en niños y adolescentes) ha desarrollado diabetes. En las personas que saben que tienen diabetes, la cetoacidosis diabética puede ocurrir por dos razones principales: Las personas dejan de tomar su dosis de insulina

Una enfermedad supone un estrés para el cuerpo Una enfermedad por lo general aumenta la necesidad de energía que requiere el cuerpo. Por lo tanto, cuando las personas enferman, a menudo necesitan más insulina para transportar una mayor cantidad de glucosa a sus células. Si la gente no toma una mayor cantidad de insulina cuando están enfermos, pueden desarrollar cetoacidosis diabética. Entre las enfermedades comunes que pueden desencadenar la cetoacidosis diabética se incluyen Infecciones (como neumonía e infecciones del tracto urinario)

Infarto de miocardio

Accidente cerebrovascular (ictus)

Pancreatitis En contadas ocasiones, algunos fármacos, especialmente los inhibidores del co-transportador-2 de sodio-glucosa (SGLT-2), pueden causar cetoacidosis diabética, incluso en personas con diabetes tipo 2. Algunas personas con diabetes tipo 2 son susceptibles de desarrollar cetoacidosis. Este tipo de diabetes se denomina diabetes propensa a la cetosis, pero a veces se conoce como diabetes de Flatbush. Este tipo de diabetes es una variante poco frecuente, que suele darse en personas obesas y en personas de ascendencia africana.

Síntomas de la cetoacidosis diabética Los síntomas iniciales de la cetoacidosis diabética son: sed y micción excesivas, adelgazamiento, náuseas, vómitos, fatiga y, sobre todo en los niños, dolor abdominal. La respiración se vuelve rápida y profunda, debido a que el organismo intenta corregir la acidez de la sangre. El aliento tiene un olor afrutado o similar al de los productos que quitan el esmalte de las uñas, producido por las cetonas expulsadas en la respiración. Sin tratamiento, la cetoacidosis diabética puede evolucionar hasta el coma y la muerte (especialmente en los niños).

Diagnóstico de la cetoacidosis diabética Análisis de sangre y orina para determinar los niveles de glucosa, cetonas y ácidos Los médicos diagnostican la cetoacidosis diabética mediante la medición del nivel de cetonas y ácido en la sangre y la orina. Las personas con cetoacidosis diabética también presentan concentraciones elevadas de glucosa en sangre, pero es posible presentar concentraciones elevadas de glucosa en sangre sin padecer cetoacidosis diabética (Véase Estado hiperglucémico hiperosmolar). Es habitual que se realicen otras pruebas, como una exploración radiográfica del pecho y un análisis de orina, para buscar una infección subyacente, así como un electrocardiograma (ECG) para descartar un ataque al corazón.

Tratamiento de la cetoacidosis diabética Administración intravenosa de líquidos y electrólitos

Insulina intravenosa La cetoacidosis diabética es una urgencia médica. Si se presenta, puede ser necesario proceder a la hospitalización, por lo general, en una unidad de cuidados intensivos. Se suministran grandes cantidades de líquido por vía intravenosa junto con electrólitos, como sodio, potasio, cloro y, en ocasiones, fosfato, para contrarrestar la pérdida ocasionada por el exceso de micción. La insulina suele administrarse por vía intravenosa para que actúe con rapidez y para poder ajustar la dosis con frecuencia. Las concentraciones de glucosa, de cetonas y de electrólitos se miden cada pocas horas. También se determina el grado de acidez de la sangre. A veces, se requieren tratamientos adicionales para corregir un grado alto de acidez. Sin embargo, el control de la glucemia inyectando insulina, la administración de líquidos y el reemplazo de electrólitos suele ser suficiente para que el organismo restablezca el equilibrio ácido-básico normal. Una vez que las concentraciones de azúcar en sangre están más cerca de lo normal, se administra dextrosa (un tipo de azúcar) por vía intravenosa en combinación con insulina para detener la producción de cetonas.