Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

La causa más importante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es

Tabaquismo y enfisema Vídeo

Consumo de cigarrillos

Sólo alrededor del 15% de los fumadores desarrollan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con la edad, la función pulmonar se pierde más rápidamente en los fumadores de cigarrillos que en los no fumadores. Si una persona deja de fumar, la función pulmonar mejora solo un poco. Sin embargo, la tasa de disminución de la función pulmonar vuelve a los valores de los no fumadores cuando la persona deja de fumar, demorando así el desarrollo y la progresión de los síntomas. Los fumadores de pipa y de puros la desarrollan con mayor frecuencia que los no fumadores, pero no tanto como los fumadores de cigarrillos. No está claro si fumar marihuana contribuye a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Trabajar en un ambiente contaminado por vapores químicos, polvo o humo espeso de fogones situados a cubierto incrementa el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (véase Introducción a las enfermedades pulmonares de origen ambiental). La exposición al aire contaminado y la condición de fumador pasivo (exposición al humo de cigarrillo de los fumadores activos) pueden causar recidivas en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero probablemente no causen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiende a aparecer con mayor frecuencia en algunas familias, de modo que puede existir cierto componente hereditario en algunas personas afectadas.

Una causa rara de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un trastorno hereditario por el cual el organismo no produce la cantidad suficiente de la proteína alfa-1-antitripsina. La función principal de esta proteína es evitar que la enzima elastasa de los neutrófilos (un tipo de glóbulos blancos) dañe los alvéolos. Por lo tanto, al llegar a la edad madura desarrollan enfisema las personas con déficit grave de alfa-1-antitripsina (también denominada deficiencia de alfa-1-antiproteasa), especialmente quienes son también fumadores.