Análisis de sangre

En ocasiones, una biopsia hepática

El médico sospecha de colectasis cuando la persona presenta ictericia, en cuyo caso intenta determinar si la causa es intrahepática o extrahepática en función de los síntomas y de los resultados de la exploración.

El uso reciente de fármacos que pueden producir colestasis sugiere una causa intrahepática. La presencia en la piel de pequeños vasos sanguíneos en forma de araña (denominados arañas vasculares), el aumento del tamaño del bazo y la acumulación de líquido dentro del abdomen (ascitis), que son signos de enfermedad hepática crónica, sugieren también una causa hepática.

Entre los hallazgos que sugieren una causa extrahepática están ciertas clases de dolor abdominal (como el dolor intermitente en el lado superior derecho del abdomen y algunas veces también en el hombro derecho) y el aumento de tamaño de la vesícula biliar (detectado durante la exploración física o mediante pruebas de diagnóstico por la imagen).

Algunos síntomas (como la pérdida de apetito, las náuseas y los vómitos) no indican si la causa está dentro o fuera del hígado.

Por lo general, se realizan análisis de sangre para medir los niveles de dos enzimas (la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil-transpeptidasa), que están muy elevadas en pacientes con colestasis. No obstante, si el nivel de la fosfatasa alcalina es muy alto, pero el de la gamma-glutamil transpeptidasa es normal, es probable que la causa del alto nivel de fosfatasa alcalina no sea debido a la colestasis. La cantidad de bilirrubina en sangre medida mediante un análisis, indica la gravedad de la colestasis pero no su causa.

Si los resultados de los análisis de sangre son anormales, casi siempre se realizan pruebas de diagnóstico por la imagen, habitualmente una ecografía. A veces en lugar de o además de la ecografía se realizan una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN). Si la causa parece estar en el hígado, se lleva a cabo una biopsia hepática, con la que generalmente se establece el diagnóstico.

Si la causa parece ser una obstrucción de las vías biliares, se suelen necesitar imágenes más precisas de estos conductos. Por lo general, se realiza una de las siguientes pruebas: