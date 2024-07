Las personas pueden comprender mejor su situación de riesgo de desarrollar una hepatopatía alcohólica si saben cuánto alcohol consumen. Para determinar esta cantidad es necesario conocer el contenido de alcohol presente en diferentes bebidas. Los diferentes tipos de bebidas contienen distintos porcentajes de alcohol.

Cerveza: la mayoría entre el 2 y el 7%

Vino: la mayoría entre el 10 y el 15%

Licores: la mayoría entre el 40 y el 45%

Sin embargo, habitualmente los distintos volúmenes en los que se sirven estas bebidas contienen una cantidad de alcohol similar a pesar de que la cantidad de líquido es muy diferente.

Una lata de 350 mL de cerveza: aproximadamente de 4,2 mL a 23,6 mL

Un vaso de 150 mL de vino: aproximadamente de 20 mL a 30 mL

Una copa de 45 mL de licor (o una bebida mezclada tipo cóctel): aproximadamente 15 mL

En licores fuertes, la concentración de alcohol se suele describir en grados. Los grados de un licor corresponden aproximadamente al doble del porcentaje de alcohol. Por ejemplo, un licor de 80 grados contiene un 40% de alcohol.

El consumo moderado de alcohol se define como una bebida convencional por día para las mujeres y dos bebidas convencionales por día para los hombres (véase Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025 [Directrices dietéticas para los estadounidenses, 2020-2025]). Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que, cuando se trata del consumo de alcohol, no existe una cantidad segura que no afecte a la salud (véase WHO: No level of alcohol consumption is safe for our health [OMS: ningún nivel de consumo de alcohol es inocuo para su salud]).

El Instituto Nacional para el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA, por sus siglas en inglés) define el consumo excesivo ("de riesgo") en los hombres como el consumo de más de 14 bebidas convencionales por semana o más de 4 bebidas por día, y en las mujeres como el consumo de más de 7 bebidas convencionales por semana o más de 3 copas al día (véase NIAAA: Drinking Levels Defined [NIAAA: Definición de los niveles de bebida]).

En general, cuanta más cantidad y cuanto más tiempo se consume alcohol, mayor es el riesgo de desarrollar una hepatopatía alcohólica. Sin embargo, la enfermedad no se desarrolla en todas las personas que beben en exceso durante largo tiempo. Por lo tanto, hay otros factores implicados.

El consumo excesivo de alcohol también puede aumentar el riesgo de enfermedad hepática relacionada con el alcohol. El NIAAA (Instituto Nacional para el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo) define la borrachera como un patrón de bebida que aumenta la concentración de alcohol en sangre hasta 0,08 g/dL, lo que ocurre habitualmente después de 4 bebidas para las mujeres y 5 bebidas para los hombres en un intervalo de unas 2 horas (véase NIAAA: Drinking Levels Defined [NIAAA: Definición de los niveles de bebida]). Cada una de estas bebidas se considera equivalente a 355 ml de cerveza al 5%, 148 ml de vino o 44 ml de licor destilado fuerte (de 80 grados US).