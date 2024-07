Los síntomas son

Dificultad respiratoria

Tos

Fatiga

La disnea y la tos aparecen porque la presión elevada en las venas pulmonares hace que el líquido pase al interior de los alvéolos.

La fatiga es consecuencia de que el pericardio afectado interfiera en la función de bombeo del corazón, de modo que este no puede bombear la cantidad de sangre suficiente para satisfacer las necesidades del organismo.

Otros síntomas frecuentes son la acumulación de líquido en el abdomen (ascitis) y en las piernas (edema). A veces, el líquido se acumula en el espacio que se encuentra entre las dos capas de la pleura, las membranas que recubren los pulmones (esta afección se denomina derrame pleural). La pericarditis crónica no suele causar dolor.

A veces la inflamación ocurre sin síntomas.

La pericarditis exudativa crónica causa pocos síntomas si el líquido se acumula lentamente. Cuando el líquido se acumula lentamente, el pericardio puede estirarse gradualmente, de modo que es posible que los síntomas causados por una fuerte presión sobre el corazón (taponamiento cardíaco) no lleguen a desarrollarse. No obstante, si el líquido se acumula con rapidez, o si el pericardio no puede estirarse lo suficiente, el corazón puede comprimirse y puede darse un taponamiento cardíaco.