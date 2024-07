Muerte cardíaca súbita en deportistas

Cribado previo a la práctica deportiva

Habitualmente se realiza una valoración médica de la persona antes de comenzar a practicar deporte. Los médicos valoran a las personas que tienen trastornos médicos y también a aquellas que creen no sufrir ningún trastorno médico. Las personas sin trastornos médicos conocidos generalmente deben ser examinadas debido a que algunos trastornos graves no causan problemas hasta que el sujeto realiza ejercicio. En Estados Unidos, la reevaluación se produce cada 2 años (en adolescentes) o cada 4 años (en adultos). En Europa, el examen se repite cada 2 años con independencia de la edad del atleta.

Los médicos siempre formulan preguntas y realizan una exploración clínica, pero solo indican pruebas cuando la edad de la persona y los síntomas notificados constituyen motivo de preocupación. Las preguntas se centran en tres áreas:

Síntomas como dolor o malestar en el tórax, desmayos o casi desmayos, fatiga y dificultad para respirar, sobre todo cuando se presentan estos síntomas durante el ejercicio intenso

Antecedentes familiares, especialmente antecedentes de miembros de la familia que se desmayaron o murieron mientras hacían ejercicio, o que murieron de forma súbita antes de los 50 años

Consumo de ciertos fármacos o sustancias de venta con receta, fármacos o sustancias para la mejora del rendimiento y drogas ilegales

La exploración física se centra en la auscultación cardíaca con un estetoscopio para detectar soplos cardíacos que pudieran indicar una enfermedad cardíaca, y en tomar la presión arterial a la persona primero acostada y de nuevo mientras permanece de pie.

En los más jóvenes no suelen hacerse más pruebas a no ser que se identifique alguna anomalía en la anamnesis o durante la exploración física. La realización sistemática de una electrocardiografía (ECG) de cribado en los deportistas jóvenes no se considera práctica en Estados Unidos. Sin embargo, si los hallazgos indican la existencia de un problema cardíaco suele hacerse un ECG, un ecocardiograma, o ambos.

En las personas mayores de 35 años el médico puede indicar un ECG y una prueba de esfuerzo antes de autorizar la práctica de ejercicio intenso.

Si se detecta algún trastorno cardíaco, puede que la persona tenga que dejar de participar en deportes de competición y someterse a pruebas adicionales. Algunas personas que sufren una cardiopatía grave, como una miocardiopatía hipertrófica, no deberían participar en deportes competitivos. Sin embargo, la mayoría de las personas con enfermedades del corazón pueden participar en deportes no competitivos. El aumento de la actividad está directamente relacionado con una mejora de la salud, como la disminución de los niveles de colesterol "malo" (lipoproteínas de baja densidad), la prevención de la hipertensión arterial, y la reducción de la grasa corporal. El ejercicio regular se incluye habitualmente en los planes de cuidados en las personas afectadas por la mayoría de las formas de enfermedades del corazón (rehabilitación cardíaca).