Fibromuscular Dysplasia Society of America (FMDSA) (Sociedad estadounidense para la displasia fibromuscular, FMDSA por sus siglas en inglés): proporciona un recurso completo sobre la displasia fibromuscular y recursos para mejorar el diagnóstico y apoyar a las personas afectadas por la enfermedad

National Institutes of Health: National Institute of Neurological Disorders and Stroke: Fibromuscular Dysplasia (Institutos Nacionales de la Salud: Instituto Nacional para los trastornos neurológicos y el accidente cerebrovascular: Displasia fibromuscular): introducción a la displasia fibromuscular e información sobre los síntomas y sobre cómo convivir con la enfermedad