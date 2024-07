Bisfosfonatos (alendronato, risedronato, ibandronato y zoledronato) son útiles para tratar todos los tipos de osteoporosis y frecuentemente son los primeros que se utilizan. Se ha demostrado que los bisfosfonatos disminuyen el recambio óseo y, por tanto, reducen tanto la pérdida ósea como el riesgo de fracturas. El alendronato y el risedronato se administran por vía oral. El zoledronato puede administrarse en vena (vía intravenosa). El ibandronato puede administrarse por vía oral o intravenosa.

Un bisfosfonato oral debe tragarse con el estómago vacío con un vaso de agua entero (250 mL) al levantarse por la mañana. No debe consumirse ningún otro alimento, bebida o medicamento en los siguientes 30 a 60 minutos, ya que la comida en el estómago puede disminuir la absorción del fármaco. Debido a que los bisfosfonatos orales irritan la mucosa del esófago, la persona no debe tumbarse durante por lo menos 30 minutos (60 minutos en caso del ibandronato) después de tomar una dosis. Algunas personas, como las que tienen dificultad para tragar, las que tienen síntomas gastrointestinales (por ejemplo, ardor de estómago o naúseas) y las que sufren ciertos trastornos del esófago o del estómago, no deben tomar bisfosfonatos por vía oral. A estas personas se les administra ibandronato o ácido zoledrónico por vía intravenosa. Además, las siguientes personas tampoco deben tomar bisfosfonatos:

Mujeres que están embarazadas o lactantes

Personas que tienen niveles bajos de calcio en la sangre

Personas que sufren una enfermedad renal grave

La mayoría de las personas necesitan tomar estos medicamentos durante 3 a 5 años, pero algunas personas con un riesgo particularmente elevado de fractura pueden necesitar tomarlos durante más tiempo. El tiempo durante el cual se deben tomar bisfosfonatos lo determina el médico basándose en el estado de salud de la persona y los factores de riesgo de fractura a los que esté expuesta. Durante el tratamiento con bisfosfonatos y después del mismo, los médicos suelen hacer pruebas periódicas para determinar si la masa ósea está disminuyendo. Si después de interrumpir el tratamiento con bisfosfonatos disminuye la masa ósea, puede reiniciarse el tratamiento con un bisfosfonato u otro medicamento.

La osteonecrosis de la mandíbula es una afección infrecuente que ha aparecido en algunas personas que toman bisfosfonatos, denosumab, o romosozumab. En esta afección, el hueso de la mandíbula se cura mal, sobre todo en personas que se han sometido a un procedimiento dental invasivo del hueso de la mandíbula. El riesgo de desarrollar osteonecrosis de la mandíbula en personas que toman bifosfonatos es excepcionalmente bajo; además, los probables beneficios del tratamiento de la osteoporosis para prevenir fracturas óseas suelen superar con mucho los riesgos potenciales. Cuando los bisfosfonatos se usan siguiendo la prescripción, el número de fracturas que previenen es muy superior al número de casos de osteonecrosis de la mandíbula que podrían causar. Las personas que toman bisfosfonatos por vía intravenosa, se han sometido a radioterapia para el tratamiento de un cáncer de cabeza y cuello o presentan una combinación de los factores anteriores corren un riesgo elevado.

El uso a largo plazo de bisfosfonatos puede aumentar el riesgo de sufrir fracturas atípicas del fémur. Para reducir el riesgo de estas fracturas, los médicos pueden indicar a los afectados que dejen de tomar bisfosfonatos durante 1 o 2 años o más. Estos períodos de tiempo planificados se denominan vacaciones de bisfosfonatos o vacaciones de medicamentos. Los médicos consideran cuidadosamente la duración de las vacaciones de bisfosfonatos. Los médicos basan la decisión en ciertos factores, como la edad de la persona afectada, los resultados de la densitometría ósea (DXA), si ha sufrido fracturas previamente y la probabilidad de que sufra una caída. Las personas que están de vacaciones de bisfosfonatos deben ser sometidas a controles de manera rutinaria para detectar la disminución de la densidad ósea. El riesgo de fractura aumenta mientras las persona está de vacaciones de medicamentos, por tanto los médicos intentan equilibrar los beneficios de los bisfosfonatos con sus posibles efectos secundarios.

En general, cuando se administran según lo prescrito, los beneficios de los bisfosfonatos en la prevención de fracturas óseas superan con creces sus riesgos potenciales.

Denosumab es similar a los bisfosfonatos en el sentido de que previene la pérdida ósea. El denosumab se administra en forma de inyección subcutánea (por debajo de la piel) en el consultorio del médico dos veces al año. Como ocurre con los bisfosfonatos, denosumab muy raramente causa osteonecrosis mandibular y puede aumentar el riesgo de sufrir fracturas atípicas del fémur. El denosumab se ha estudiado en pacientes con enfermedad renal crónica y, con un control adecuado, se ha comprobado que es seguro para su uso. Las personas que toman denosumab no deben olvidarse de las dosis ni tomarse un descanso del medicamento, ya que las dosis retrasadas o la suspensión de este medicamento pueden causar una pérdida de densidad ósea y aumentar el riesgo de fracturas vertebrales.

El raloxifeno es un fármaco similar a los estrógenos que puede ser útil en la prevención y el tratamiento de la pérdida de hueso, pero que no presenta algunos de los efectos secundarios perjudiciales de los estrógenos. El raloxifeno se utiliza en personas que no pueden tomar bisfosfonatos o que prefieren no hacerlo. El raloxifene isminuye el riesgo de fracturas vertebrales y de cánceres de mama invasivos.

Los hombres no se benefician de los estrógenos pero pueden beneficiarse de la terapia de sustitución con testosterona si su nivel de esta hormona es bajo.

La terapia hormonal sustitutiva (por ejemplo, con estrógenos), ayuda a mantener la densidad ósea en las mujeres y puede utilizarse para la prevención o el tratamiento. Sin embargo, debido a que en muchas mujeres los riesgos de la terapia hormonal sustitutiva pueden superan sus beneficios, esta terapia no es con frecuencia la opción de tratamiento utilizada. La decisión sobre si utilizar o no terapia sustitutiva con estrógenos después de la menopausia es complicada (véase Terapia hormonal para la menopausia).

La calcitonina, que inhibe la degradación del hueso, se ha estudiado para el tratamiento de la osteoporosis. No se ha demostrado la eficacia de la calcitonina en la reducción del riesgo de fractura, pero sí puede aliviar el dolor causado por las fracturas vertebrales. La calcitonina suele administrarse mediante aerosol nasal. Su utilización puede reducir los niveles sanguíneos de calcio, por lo que estos deben vigilarse.

El romosozumab aumenta la densidad ósea en la cadera y la columna lumbar y reduce el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas. Romosozumab se administra en forma de inyección mensual durante 1 año. No se debe tomar romosozumab dentro de los 12 meses posteriores a haber sufrido un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.

Los agentes anabólicos (teripatida y abaloparatida) aumentan la formación de hueso nuevo y la densidad ósea y reducen la probabilidad de fracturas. La teriparatida (una forma sintética de la hormona paratiroidea) y la abaloparatida (un fármaco similar a la hormona paratiroidea) se autoinyecta diariamente. Dicha terapia se utiliza en algunas personas que

Presentan una pérdida importante de hueso o nuevas fracturas mientras están en tratamiento con un bisfosfonato

No pueden tomar bisfosfonatos

Sufren una osteoporosis inusitadamente grave o muchas fracturas (fracturas vertebrales en particular)

Sufre osteoporosis causada por corticoesteroides

El romosozumab también actúa como agente anabólico.