El síndrome CREST, también llamado esclerosis sistémica limitada, afecta las áreas más periféricas de la piel (no el tronco). Por lo general no afecta los riñones y los pulmones directamente, pero con el tiempo puede aumentar la presión en las arterias que irrigan los pulmones (lo que se conoce como hipertensión pulmonar). La hipertensión pulmonar puede causar fallo cardíaco y pulmonar. El síndrome CREST se denomina así por las siglas en inglés de sus síntomas: depósitos de Calcio en la piel y por todo el organismo; síndrome de Raynaud; disfunción Esofágica; eSclerodactilia (estiramiento de la piel en los dedos), y Telangiectasias (vasos sanguíneos dilatados o arañas vasculares). En el síndrome CREST (por las siglas en inglés de Calcium Raynaud Esophageal Sclerodactyly Telangiectasia), el síndrome de Raynaud puede ser lo suficientemente grave como para causar úlceras cutáneas y lesiones permanentes en los dedos de las manos y de los pies. El sistema de drenaje del hígado puede raramente bloquearse por tejido cicatricial (cirrosis biliar), provocando daño hepático e ictericia.