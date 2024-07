Dolor cervical

Si existen signos de alarma o dificultad o dolor al tragar se debe consultar con un médico de forma inmediata.

Si no hay signos de alarma pero el dolor es intenso (sobre todo si no se alivia con paracetamol (acetaminofeno) o con fármacos antiinflamatorios no esteroideos [AINE]), se debe consultar a un médico en uno o dos días como máximo.

En caso contrario se puede esperar unos días o consultar telefónicamente con un médico para concertar una cita.