El fetichismo es el uso de un objeto físico (el fetiche) como la manera preferida de excitarse sexualmente. El trastorno fetichista se produce cuando la excitación sexual intensa y recurrente que surge por el uso de un objeto inanimado o por el hecho de tener una fijación en una parte del cuerpo no genital (por ejemplo, un pie) provoca un malestar significativo, afecta de forma importante al funcionamiento diario o perjudica o puede perjudicar a otra persona.

El fetichismo es una forma de parafilia.

Las personas que tienen fetiches se pueden estimular y satisfacer sexualmente de varias maneras, como las siguientes:

Usando la ropa interior de otra persona

Vistiéndose con ropa de látex o de cuero

Agarrando, frotando u oliendo objetos, como unos zapatos de tacón alto

La parafilia se considera travestismo cuando la excitación sexual ocurre principalmente gracias a vestir ropa del sexo opuesto (es decir, travestismo) en lugar de llevar la ropa que corresponde al sexo.

Puede que sin el fetiche no sean capaces de tener una adecuada funcionalidad sexual. El fetiche puede reemplazar la actividad habitual con la pareja sexual, o bien puede ser integrado en la actividad sexual si la pareja sexual lo acepta. La necesidad del fetiche puede llegar a ser tan intensa y compulsiva que absorbe la vida de la persona y la destruye. Pero en la mayoría de las personas que tienen un fetiche, su comportamiento no cumple los criterios para un trastorno porque no les causa una angustia significativa, no afecta a su funcionamiento diario ni perjudica a otras personas.