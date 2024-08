Existen varios medicamentos eficaces de venta con receta médica y sin receta (de venta libre) para tratar los piojos de la cabeza.

Se aplican champús y cremas de venta libre que contienen piretrinas y butóxido de piperonilo durante 10 minutos y luego se aclaran.

Con receta médica, también es eficaz la permetrina (una forma sintética de piretrina) cuando se aplica en forma líquida o en crema.

La suspensión de spinosad (líquido) se puede usar en personas de 4 años de edad o más y se frota sobre el cuero cabelludo seco, se aplica al cabello seco, se deja actuar durante 10 minutos y luego se enjuaga completamente con agua tibia. Debe evitarse el contacto ocular. Si se observan piojos vivos transcurridos 7 días, se debe realizar un segundo tratamiento.

El malatión, que también se vende con receta, es muy eficaz en la eliminación tanto de los piojos adultos como de las liendres, pero no es el primer tratamiento administrado porque es inflamable, tiene un olor desagradable y debe permanecer aplicado de 8 a 12 horas.

El lindano, un medicamento de venta con receta que se puede aplicar como loción o champú, también cura la infestación por piojos, pero ya no se recomienda debido a la resistencia generalizada y a los efectos secundarios tóxicos.

Todos los tratamientos se repiten a los 7 o 10 días para eliminar los piojos recién nacidos. Los piojos han empezado a hacerse resistentes a los fármacos y pueden ser difíciles de eliminar. Si resisten el tratamiento estándar, se administra ivermectina.

La mayoría de los tratamientos con fármacos matan las liendres, pero no las eliminan. No hace falta retirar las liendres muertas, pero los fármacos no siempre acaban con todas. Debido a que por lo general no es posible distinguir entre las liendres vivas y las muertas, se recomienda eliminarlas. Además, un porcentaje muy pequeño de niños con liendres en el cuero cabelludo continúan con piojos vivos. La extracción de las liendres requiere un peine de púas finas, que a menudo viene con los productos, y una búsqueda cuidadosa.

Dado que las liendres están adheridas con tanta firmeza al cabello, existen varios preparados disponibles sin receta para soltarlas (como champús, geles y aerosoles). Treinta minutos bajo un secador de aire caliente también ayuda a matar las liendres (pero no los piojos). Las liendres se alejan del cuero cabelludo a medida que el pelo crece. Si no hay liendres a 0,64 cm del cuero cabelludo, no hay piojos vivos.

Para los piojos de la cabeza, no está bien claro si es necesario limpiar o deshacerse de los objetos personales, o excluir a los afectados de la escuela o del trabajo. Sin embargo, muchos expertos recomiendan cambiar las prendas de vestir y la ropa de cama contaminada con liendres de piojos, o descontaminarlas con un lavado a fondo o limpieza en seco, y secándolos en secadora a más de 54º C durante aproximadamente 30 minutos.