La enfermedad de Paget de la mama es un tipo raro de cáncer de mama que se origina en los conductos de la leche de debajo del pezón y aparece primero en la piel.

La enfermedad de Paget de la mama se produce principalmente en el pezón y resulta de un cáncer de los conductos de la leche mamarios que se ha extendido a la piel del pezón. Afecta por igual a hombres y mujeres. La persona afectada o el médico pueden palpar o no el cáncer subyacente.

A veces la enfermedad de Paget de la mama se desarrolla en áreas distintas de la mama (enfermedad de Paget extramamaria). Puede desarrollarse en la ingle o el área genital, o bien alrededor del ano, y es entonces resultado de un cáncer que se origina en las glándulas sudoríparas subyacentes o incluso en estructuras cercanas como la vejiga, el ano y el recto.

El término enfermedad de Paget también se refiere a una enfermedad ósea metabólica no relacionada llamada enfermedad ósea de Paget. No se deben confundir estas dos enfermedades, que no tienen nada que ver una con otra.

Síntomas de la enfermedad de Paget de la mama En la enfermedad de Paget de la mama, la piel aparece roja, con exudación y costras, de aspecto similar al de la dermatitis pero con borde afilado. El prurito (picor) y el dolor son frecuentes. Enfermedad de Paget del pezón Ocultar los detalles En la enfermedad de Paget del pezón, el carcinoma ductal in situ se extiende sobre el pezón y la areola y causa descamación, prurito y dolor ardiente en el pezón afectado. DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diagnóstico de enfermedad de Paget de la mama Biopsia Debido a que la enfermedad de Paget se parece mucho a la dermatitis, es preciso practicar una biopsia para llegar al diagnóstico. Durante este procedimiento, se extirpa una pequeña porción de piel para examinarla al microscopio. Como sucede con otros cánceres, una vez confirmado el diagnóstico de enfermedad de Paget de la mama, los médicos realizan un examen y pruebas para comprobar si el cáncer se ha diseminado.

Tratamiento de la enfermedad de Paget de la mama Tratamiento del cáncer de mama subyacente, incluida la extirpación del pezón y la areola

En el caso de la enfermedad de Paget extramamaria, cirugía o terapia con láser La enfermedad de Paget de la mama se trata del mismo modo que otros tipos de cáncer de mama y el pezón y el área de piel pigmentada que lo rodea (areola) se extirpan quirúrgicamente. La enfermedad de Paget extramamaria se trata mediante la extirpación de todo el crecimiento mediante cirugía, medicamentos aplicados a la piel, radioterapia o terapia con láser.