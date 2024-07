El acné se debe a una interacción de las hormonas, el sebo y las bacterias que da lugar a una inflamación de los folículos pilosos (los poros de la piel donde crece el pelo). El acné se caracteriza por muchos tipos de anomalías cutáneas (lesiones). Varían en tamaño y gravedad, y algunos penetran más profundamente en la piel que otros:

Puntos negros (comedones abiertos)

Puntos blancos (comedones cerrados)

Espinillas (comedones cerrados inflamados)

Lesiones elevadas sólidas (pápulas)

Protuberancias superficiales que contienen pus (pústulas)

Protuberancias más profundas y firmes que contienen pus (nódulos)

Vesículas más grandes que contienen pus (quistes)

A veces, vesículas incluso más grandes y profundas que contienen pus (abscesos)

Tanto los quistes como los abscesos son depósitos de pus, pero los abscesos son más grandes y profundos.

Abscesos como consecuencia del acné Ocultar los detalles Esta foto muestra abscesos rojos (bolsas llenas de pus) en la cara. © Springer Science + Business Media

Las glándulas sebáceas, que secretan una sustancia aceitosa (sebo), están localizadas en la dermis, la capa central de la piel. Estas glándulas se encuentran unidas a los folículos pilosos. El sebo, junto con las células muertas cutáneas, pasa por las glándulas sebáceas y los folículos pilosos y sale a la superficie de la piel por los poros.

Anatomía del folículo piloso Imagen

El acné se produce cuando una acumulación de sebo seco, células muertas y bacterias obstruye los folículos pilosos y bloquea el sebo que sale por los poros.

Un punto negro (comedón abierto) se desarrolla si el bloqueo del sebo es incompleto.

Un comedón blanco (comedón cerrado) se desarrolla si el bloqueo del sebo es completo.

Una espinilla es un punto blanco inflamado. El folículo piloso bloqueado lleno de sebo provoca el sobrecrecimiento de la bacteria Cutibacterium acnes (anteriormente denominado Propionibacterium acnes), que normalmente se encuentra en el folículo piloso. Esta bacteria descompone el sebo en sustancias irritantes para la piel. La inflamación resultante causa las protuberancias cutáneas que se conocen comúnmente como granos de acné. Las inflamaciones profundas causan quistes y a veces abscesos.

Acné Ocultar los detalles La piel contiene muchos folículos pilosos, o poros, de pequeño tamaño. Cada poro contiene un pelo y una glándula multilobular denominada glándula sebácea. Las glándulas sebáceas producen una sustancia oleosa llamada sebo, que normalmente asciende por los poros para lubricar el cabello y la piel. El acné aparece cuando un poro se obstruye por un exceso de sebo y células muertas. Si el poro está parcialmente obstruido pero la vía a la superficie de la piel permanece abierta, la superficie oscura del sebo seco se denomina espinilla. Sin embargo, si la vía a la superficie de la piel está obstruida, el poro se infecta y se inflama, lo que da lugar a una protuberancia roja, hinchada y llena de pus llamada grano. Las infecciones más profundas y más graves pueden dar lugar a nódulos duros debajo de la superficie de la piel llamados quistes. Una persona puede sufrir acné a cualquier edad y la mayoría de la gente sufre acné en algún momento de sus vidas. Con frecuencia, el acné se produce durante la pubertad y en relación con el ciclo menstrual de la mujer debido a un aumento en la producción de hormonas. En la mayoría de los casos, el acné se puede controlar simplemente lavándose con un jabón suave y usando un medicamento tópico de venta libre. Sin embargo, si el acné es extenso y doloroso, o ha producido cicatrices, puede ser necesario el tratamiento médico.

El desencadenante más comune del acné es

El acné aparece principalmente durante la pubertad, cuando el incremento de los niveles hormonales, en especial de los andrógenos (como la testosterona), estimula las glándulas sebáceas, de manera que estas producen una cantidad excesiva de sebo. Por lo general, entre los 20 y los 25 años de edad aproximadamente, los niveles de hormonas se han reducido lo suficiente para que disminuya o desaparezca el acné. Sin embargo, algunsa mujeres tienen acné a los 40 años.

También existen otros trastornos que ocasionan cambios hormonales que favorecen la aparición del acné:

Embarazo o menstruación

Síndrome del ovario poliquístico

Ciertos medicamentos

Ciertos productos aplicados a la piel

Ropa muy ajustada

Humedad elevada y sudoración

Puede aparecer con el ciclo menstrual en las mujeres jóvenes y desaparecer o empeorar sustancialmente durante el embarazo. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal que puede alterar el ciclo menstrual y puede desencadenar o empeorar el acné. El uso de ciertos medicamentos, en particular de corticoesteroides y esteroides anabolizantes, puede empeorar el acné o causar brotes. Ciertos cosméticos, limpiadores y lociones pueden agravarlo al obstruir los poros. La ropa demasiado apretada, la humedad elevada y el sudor pueden provocar acné.

Dado que el acné varía en intensidad en la mayoría de las personas, empeorando o mejorando, es difícil señalar los factores que pueden causar un brote. El acné a menudo empeora en invierno y mejora en verano, tal vez por los efectos antiinflamatorios de la luz solar. No obstante, no existe relación entre el acné y lavarse poco la cara, masturbarse, comer chocolate y mantener relaciones sexuales. No se sabe con certeza si los productos lácteos y una dieta rica en hidratos de carbono simples o procesados y azúcares (una alimentación con índice glucémico elevado) contribuyen al acné.