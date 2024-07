Tabaquismo y otros consumos de tabaco

Fumar puede interaccionar con otros medicamentos. Los efectos se deben en gran parte a los alquitranes en el hígado (un subproducto del hábito de fumar) y no debido a la nicotina; por lo tanto, la mayoría de los efectos no se ven con la terapia de reemplazo de nicotina. Fumar reseca y arruga la piel, vuelve el cabello más fino y los dientes y los dedos adquieren una coloración amarilla. Los fumadores tienden a pesar cerca de 4,5 kg menos de lo que pesarían si no fumaran, pero no todas las personas ganan peso cuando dejan de fumar. Además, los efectos nocivos de fumar superan con creces los riesgos del aumento de peso. Los empleados que fuman cuestan a los empleadores un promedio de 5000 $ o más por año que los empleados que no fuman debido a los mayores costes de atención médica y al número superior de días de trabajo perdidos. Fumar aumenta el riesgo de desempleo y hace que sea más difícil encontrar un nuevo empleo.