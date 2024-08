Existen varios tipos de estrabismo. Algunos se caracterizan por un giro del ojo hacia dentro (esotropía o estrabismo convergente) y algunos por un giro hacia fuera (exotropía o estrabismo divergente). Otros tipos se caracterizan por un giro del ojo hacia arriba (hipertropía) o hacia abajo (hipotropía). El defecto de alineación puede ser constante (el ojo se gira siempre) o intermitente (el ojo se gira solo a veces) y puede ser de carácter leve o grave.

Estrabismo: un ojo desviado

Estrabismo (esotropía) Ocultar los detalles Esta foto muestra a un niño que tiene un tipo de estrabismo llamado esotropía. El ojo izquierdo del niño gira hacia el derecho. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

La foria es una desalineación de los ojos que no es perceptible. Es un defecto menor que es fácilmente corregido por el cerebro para mantener una alineación aparente de los ojos y permitir la fusión de las imágenes procedentes de ambos. Así, las forias en general no causan síntomas y no necesitan tratamiento, a menos que sean importantes y descompensen, produciendo visión doble (diplopia).

La tropia es una desviación constante y visible de un solo ojo o de ambos. Una desviación ocular intermitente que es frecuente y mal controlada por el cerebro se denomina tropia intermitente.