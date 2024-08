Ecografía

A veces, otras pruebas de diagnóstico por la imagen

A veces laparoscopia

El diagnóstico de apendicitis en niños es complejo y difícil por muchas razones. Muchos trastornos causan síntomas similares, incluyendo gastroenteritis vírica, divertículo de Meckel, invaginación intestinal y enfermedad de Crohn. A menudo, los niños, especialmente los más pequeños, no presentan los síntomas característicos ni los hallazgos de la exploración clínica, sobre todo cuando el apéndice no está en su posición habitual en la parte inferior derecha del abdomen. Esta falta de síntomas característicos puede ser engañosa.

Muy a menudo el médico hace una ecografía, que no expone al niño a radiación. Si el diagnóstico no está claro, el médico puede indicar una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN). Cuando el médico sospecha apendicitis, por lo general prescribe la administración de líquidos y antibióticos por vía intravenosa. Mientras espera los resultados de las pruebas de sangre, orina y las pruebas de diagnóstico por la imagen, se le pide al niño que deje de comer o beber para evitar complicaciones en caso de que sea necesaria la cirugía.

Si el diagnóstico no está claro, el médico puede realizar una laparoscopia, en la que se pasa un pequeño dispositivo de visualización a través de la pared del abdomen para visualizar su interior. Si se detecta apendicitis durante la laparoscopia, el médico puede extirpar el apéndice con el propio laparoscopio. De forma alternativa, en especial en niños cuyos síntomas y hallazgos no son característicos de apendicitis, los médicos pueden practicar exploraciones físicas reiteradas. El empeoramiento o no de los síntomas y de la sensibilidad a la palpación a lo largo del tiempo ayuda al médico a decidir si se trata de una apendicitis. Los médicos también anotan el orden en que se presentan los síntomas.