Problemas del sueño en niños

Los terrores nocturnos son episodios de despertar incompleto con extrema ansiedad poco después de haberse dormido. Ocurren en la fase de sueño con movimiento ocular lento (no-REM, por sus siglas en inglés) y son más frecuentes entre los 3 y los 8 años de edad.

Durante un terror nocturno, el niño grita y se muestra asustado, con sudores y respiración y frecuencia cardíaca aceleradas. No parece ser consciente de la presencia de sus padres, puede tener sacudidas violentas, no responde a los intentos de consuelo y no contesta a las preguntas que se le formulan aun pudiendo hablar. No se debe despertar a los niños porque al hacerlo se les asusta aún más. Por lo general, el niño vuelve a dormirse pasados unos minutos. A diferencia de lo que sucede en las pesadillas, el niño no recuerda detalles de estos episodios. Los terrores nocturnos son alarmantes porque el niño grita y puede mostrarse inconsolable durante el episodio.

Cerca de un tercio de los niños con terrores nocturnos también suelen sufrir de sonambulismo (levantarse de la cama y caminar por la casa aun estando dormidos). Alrededor del 15% de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años tienen al menos un episodio de sonambulismo.

Los terrores nocturnos y el sonambulismo suelen desaparecer espontáneamente, pero pueden producirse episodios ocasionales durante años. Por lo general, no se requiere ningún tratamiento específico, pero puede hacerse necesario si tales trastornos persisten en la adolescencia o en la edad adulta y son graves. Los niños que necesitan tratamiento para los terrores nocturnos a veces responden a un sedante o a ciertos antidepresivos. Sin embargo, estas medicaciones son fuertes y provocan a veces reacciones adversas.

El sueño se interrumpe a veces por el síndrome de las piernas inquietas y algunos niños, en particular los que se agitan y roncan, pueden tener apnea obstructiva del sueño. El médico puede recomendar suplementos de hierro para los niños con síndrome de piernas inquietas, incluso si no tienen anemia por deficiencia de hierro, y puede sugerir una evaluación para la apnea del sueño para los niños que se agitan y roncan.