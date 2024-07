Infecciones de las vías urinarias en la infancia (IVU)

A veces, los recién nacidos con infección de las vías urinarias no presentan otro síntoma que la fiebre. A veces no comen bien o no crecen bien, están decaídos (aletargados), vomitan o sufren diarrea. Los recién nacidos pueden desarrollar una infección grave en todo el cuerpo (septicemia) como consecuencia de una infección urinaria no tratada.

Los lactantes y los niños menores de 2 años con una infección de las vías urinarias pueden presentar fiebre, vómitos, diarrea, dolor abdominal u orina que huele mal.

Los niños mayores de 2 años con una infección de las vías urinarias presentan los síntomas característicos de una infección de la vejiga o del riñón similar a la de los adultos.

Los niños con infecciones en la vejiga (cistitis) suelen tener dolor o quemazón al orinar, necesidad frecuente y urgente de orinar y dolor en la zona vesical. Pueden tener dificultad al orinar o al retener la orina (incontinencia urinaria). La orina huele mal.

Los niños con infecciones renales (pielonefritis) suelen sentir dolor en el costado o en la parte dorsal por encima del riñón afectado, fiebre alta, escalofríos y un estado de malestar general.

Los niños con anomalías de las vías urinarias pueden tener una masa en el abdomen, los riñones agrandados, una abertura anormal hacia la uretra o posibles deformaciones en la columna lumbar. Aquellos que no tienen un chorro fuerte de orina pueden sufrir una obstrucción en uno de los conductos que transportan la orina desde los riñones a la vejiga (uréteres) o pueden ser incapaces de controlar la vejiga debido a un problema nervioso.