Equipo médico de apoyo

Educación especial de apoyo

Tratamiento de los síntomas

Tratamiento de las convulsiones y los problemas de comportamiento de las manos con anticonvulsivos y medicamentos para el comportamiento

Posiblemente trofinetida

No hay ninguna cura para el síndrome de Rett.

El tratamiento más eficaz para el síndrome de Rett es el que lleva a cabo un equipo médico compuesto por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y logopeda. La mayoría de personas con síndrome de Rett necesitan dedicación plena y programas especiales de educación.

Los médicos pueden administrar medicamentos para controlar las convulsiones y los problemas de comportamiento de las manos, ayudar a aliviar los problemas respiratorios o ayudar en los problemas de movimiento.

Trofinetide es un medicamento disponible para el tratamiento del síndrome de Rett en adultos y niños a partir de 2 años de edad.

Se necesitan revisiones médicas regulares para controlar la progresión de la escoliosis y los problemas cardíacos.

El apoyo nutricional puede ser necesario para ayudar a los niños afectados a mantener su peso.

El Acta Federal para la Educación de Personas con Discapacidades [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] establece que los niños y adolescentes con síndrome de Rett tienen derecho a una educación gratuita y apropiada impartida en las escuelas públicas. La educación debe impartirse de la forma menos restrictiva posible y en ambientes no excluyentes, es decir, un entorno donde los niños tienen la oportunidad de interaccionar con compañeros no discapacitados, con igual acceso a los recursos de la comunidad. La Americans with Disability Act (Ley para los estadounidenses con discapacidad) y la Section 504 of the Rehabilitation Act (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación) también proporcionan alojamiento en escuelas y otros lugares públicos.