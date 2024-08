Desarrollo de los adolescentes

La familia es el centro de la vida social para el niño. Durante la adolescencia, el grupo de los pares comienza a reemplazar a la familia como principal foco social del niño. Con frecuencia se forman grupos de referencia a partir de distinciones en la forma de vestir, apariencia, actitudes, aficiones, intereses y otras características que pueden parecer profundas o triviales a los observadores externos. Inicialmente, estos grupos son, por lo general, del mismo sexo, pero en un período posterior de la adolescencia se vuelven mixtos. Estos grupos son importantes para los adolescentes, ya que hacen que se sientan validados en sus intentos de cambio y les proporcionan apoyo en las situaciones estresantes.

Los adolescentes que no encuentran un grupo de pares de referencia desarrollan sentimientos intensos de ser distintos y de estar al margen. Aunque estos sentimientos no suelen tener efectos permanentes, agravan cualquier comportamiento antisocial o disfuncional latente. En el otro extremo, para algunos adolescentes el grupo de sus pares asume demasiada importancia, lo cual resulta también en comportamiento antisocial. Formar parte de una pandilla es algo que se da con mayor frecuencia cuando los entornos social y doméstico son incapaces de compensar las demandas disfuncionales del grupo de referencia.

Los médicos deben examinar a todos los adolescentes para descartar problemas de salud mental como la depresión, el trastorno bipolar y la ansiedad. Los trastornos de salud mental aumentan su incidencia durante esta etapa de la vida y a veces dan lugar a pensamientos o conductas suicidas. Los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, aunque poco frecuentes, suelen llamar más la atención en la adolescencia tardía. Los trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, son relativamente comunes entre las niñas, pero también pueden ocurrir en los niños. Los trastornos alimentarios pueden ser difíciles de detectar porque los adolescentes hacen todo lo posible para ocultar los comportamientos y los cambios de peso.

El consumo de sustancias ilegales suele comenzar durante la adolescencia.

El consumo de alcohol es frecuente y es la sustancia más utilizada por los adolescentes. La encuesta denominada Monitoring the Future Survey on Drug Use (Estudio sobre el consumo de drogas y sustancias para su monitorización a largo plazo) es un estudio a largo plazo sobre el consumo de sustancias realizado por el U.S. National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional Estadounidense para el Abuso de Drogas y Sustancias). Este estudio determinó que en 2021 en Estados Unidos, el 54% de los estudiantes de 12º grado habían probado el alcohol y el 26% había consumido alcohol durante el último mes, considerándose actualmente bebedores. El consumo excesivo de alcohol es frecuente y conduce a riesgos para la salud tanto agudos como crónicos. La investigación ha demostrado que los adolescentes que comienzan a beber alcohol a una edad temprana tienen más probabilidades de desarrollar un trastorno de alcoholismo en la edad adulta. Por ejemplo, los adolescentes que comienzan a beber a los 13 años tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno por alcoholismo que los que empiezan a beber a los 21 años.

La encuesta informó que, en 2021, alrededor del 4,1% de los estudiantes de 12º grado refirieron consumo actual de cigarrillos (fumados en los últimos 30 días), un porcentaje inferior al 28,3% de 1991 y al 5,7% de 2019. Solo alrededor del 2% de los estudiantes de 12º grado refirieron fumar todos los días.

El actual consumo de nicotina (vapeo) entre los estudiantes de 12º grado aumentó notablemente del 11% en 2017 al 25,5% en 2019. Según una encuesta, en 2021 el consumo de cigarrillos electrónicos disminuyó al 19,6% y alrededor del 40,5% de los estudiantes de 12º grado probaron los cigarrillos electrónicos (nicotina y otras sustancias), lo que representa una disminución respecto al 45,6% correspondiente a 2019.

La encuesta informó que, en 2021, el 19,5% de los estudiantes de 12º grado eran consumidores actuales de cannabis (marijuana), lo que supone una disminución respecto al 22,3% de 2019. Alrededor del 38,6% de los estudiantes de 12º grado refirieron haber consumido cannabis una o más veces en su vida.

El consumo de otras drogas ilícitas es mucho menos frecuente, aunque el mal uso de medicamentos recetados, como los medicamentos para el dolor y los estimulantes, también es un tema importante.

Los padres pueden tener una gran influencia positiva en sus hijos si les dan un buen ejemplo (como la moderación en el consumo de alcohol y la abstinencia en el consumo de drogas), compartiendo sus valores y estableciendo altas expectativas con respecto a su evitación de las drogas ilegales. Los padres también deben enseñar a sus hijos que los medicamentos con receta solo deben utilizarse según las indicaciones de un profesional de la salud. Todos los adolescentes deben ser evaluados acerca del consumo de sustancias ilegales de forma confidencial. El asesoramiento apropiado debe formar parte de la atención médica de rutina, porque se ha demostrado que incluso intervenciones muy breves por parte de médicos y profesionales de la salud reducen el consumo de sustancias en adolescentes.