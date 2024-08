University of Virginia Health System

El sangrado uterino anormal en mujeres en edad fértil es el sangrado procedente del útero que no sigue el patrón normal de los ciclos menstruales. Es decir, ocurre con demasiada frecuencia o de forma irregular, o dura más tiempo o es más abundante que los periodos menstruales normales.

El tipo más común de sangrado anormal es consecuencia de problemas que afectan la liberación del óvulo (ovulación).

Para diagnosticar un sangrado uterino anormal, los médicos preguntan sobre el patrón de sangrado (antecedentes menstruales) y realizan una exploración pélvica, una ecografía y análisis de sangre.

Se puede realizar una biopsia del revestimiento del útero.

El tratamiento depende de la causa y puede consistir en hormonas u otros medicamentos, como una píldora anticonceptiva combinada, o un procedimiento quirúrgico, como una histeroscopia o una dilatación y legrado (D y L)

Si la biopsia detecta células anormales, el tratamiento consiste en dosis altas de un progestágeno, y en ocasiones en la extirpación del útero.

(Véase también Sangrado vaginal.)

El sangrado uterino anormal es un problema frecuente en mujeres en edad fértil. Es más frecuente al principio y al final de la edad fértil: el 20% de los casos son adolescentes y más del 50% de los casos son mujeres mayores de 45 años.

La causa más frecuente de sangrado anormal en las mujeres en edad fértil es la disfunción ovulatoria. Es decir, los ovarios no liberan un óvulo (ovulan) o no lo hacen regularmente. Por lo tanto, el embarazo es menos probable. Sin embargo, dado que los ovarios pueden liberar un óvulo de forma ocasional, deben utilizarse métodos anticonceptivos si no se desea un embarazo. A menudo, se desconoce la causa del mal funcionamiento de los ovarios.

La hemorragia uterina anormal con frecuencia se produce cuando la concentración de estrógenos permanece elevada en lugar de disminuir como sucede normalmente después de que se libere un óvulo y no se fertilice. El nivel alto de estrógenos no está equilibrado con un nivel adecuado de progesterona. En mujeres con este tipo de sangrado anormal, no se liberan óvulos y el revestimiento interno del útero (endometrio) continúa engrosándose (en lugar de desprenderse y producirse un periodo menstrual normal). Este engrosamiento anómalo se denomina hiperplasia endometrial. De manera periódica, el revestimiento engrosado se expulsa de forma incompleta e irregular, lo que da lugar a una hemorragia. La hemorragia es irregular, prolongada y en ocasiones copiosa y puede durar muchos días. Este tipo de sangrado uterino anormal se denomina sangrado uterino anovulatorio.

En otras mujeres, se libera un óvulo, pero la producción de progesterona dura más de lo habitual. Como resultado, el revestimiento uterino engrosado se desprende de forma irregular. Este tipo de patrón anormal de sangrado uterino se denomina disfunción ovulatoria. En las mujeres con obesidad, este tipo puede tener lugar cuando las concentraciones de estrógeno son elevadas. Como consecuencia, los intervalos sin periodos se alternan con intervalos de sangrado prolongado.

Si este ciclo de engrosamiento anómalo y desprendimiento irregular continúa, pueden aparecer células precancerosas, lo que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, incluso en mujeres jóvenes.

El sangrado uterino anormal suele ser un signo precoz de perimenopausia (varios años antes y 1 año después del último periodo menstrual).

Causas de sangrado uterino anormal Los médicos clasifican las causas de sangrado anormal como debidas a una anomalía en una estructura (estructurales) o debidas a otro problema (no estructurales). Las causas estructurales son las siguientes Pólipos

Adenomiosis (cuando crece tejido endometrial en la pared del útero)

Fibromas

Síndrome del ovario poliquístico

Condiciones precancerosas (hiperplasia, cuando el revestimiento uterino está engrosado pero sus células son normales)

Cáncer Las causas no estructurales son las siguientes Disfunción ovulatoria

Los trastornos de la coagulación sanguínea

Uso de anticonceptivos o ciertos fármacos El sangrado uterino anormal debido a disfunción ovulatoria (AUB-O) es la causa más frecuente de sangrado anormal no estructural y la causa más frecuente en general. Las causas de la disfunción ovulatoria son Síndrome del ovario poliquístico

Trastornos hipofisarios

Trastornos tiroideos

Menopausia prematura (insuficiencia ovárica primaria)

Cambios que ocurren alrededor de la pubertad o durante los años anteriores a la menopausia y al año siguiente a la misma (perimenopausia)

Trastornos sistémicos, como enfermedad hepática o bien enfermedad renal

Estrés físico o emocional extremo

Mala nutrición A veces la causa es desconocida.

Síntomas del sangrado uterino anormal En mujeres con sangrado uterino anormal, este sangrado se puede diferenciar de los periodos menstruales normales por lo siguiente: Se produce con más frecuencia (con menos de 24 días de diferencia)

Su duración en días es variable

Dura más de 8 días

Se produce entre periodos (sangrado intermenstrual)

Implica más pérdida de sangre (más de 3 mL de sangre o periodos que duran 8 días o más)

No ocurre regularmente Los síntomas dependen de la causa del sangrado. El sangrado puede ser anormal durante los ciclos menstruales regulares o puede ocurrir en momentos impredecibles. Algunas mujeres tienen síntomas asociados a la menstruación, como dolor al tacto en las mamas, cólicos y distensión, pero otras no los tienen. Si el sangrado continúa, se puede acabar sufriendo déficit de hierro y, en ocasiones, anemia. La aparición de infertilidad depende de la causa de la hemorragia uterina disfuncional.

Diagnóstico de sangrado uterino anormal Descripción del patrón de sangrado (antecedentes menstruales)

Prueba de embarazo

Hemograma completo

Determinación de los niveles hormonales

A veces, procedimientos como una biopsia endometrial o una histeroscopia Se sospecha una hemorragia uterina anormal cuando la pérdida de sangre se produce en momentos irregulares o en cantidades excesivas. Para establecer que el sangrado es anómalo, el médico hace preguntas sobre el patrón que sigue (antecedentes menstruales). Para determinar la causa, los médicos preguntan sobre otros síntomas y posibles causas (como el uso de medicamentos, la presencia de otros trastornos, miomas y complicaciones durante los embarazos). También se realiza una exploración física. Pruebas para detectar causas posibles de sangrado uterino anormal Los médicos hacen una prueba de embarazo, incluso en las adolescentes y las mujeres que están pasando por la menopausia. Otras pruebas para detectar las posibles causas de la hemorragia vaginal en función de los datos obtenidos durante la entrevista y la exploración física, pueden realizarse algunas pruebas. Por ejemplo, los médicos suelen solicitar un hemograma completo para estimar la cantidad de sangre que se ha perdido y si hay anemia (incluyendo anemia por carencia de hierro). También pueden indicar análisis de sangre para determinar la velocidad de coagulación de la sangre (para detectar si hay trastornos de la coagulación). Los médicos suelen hacer análisis de sangre para medir los niveles hormonales (para verificar si existe síndrome del ovario poliquístico, trastornos de la tiroides, trastornos de la hipófisis u otros trastornos que son causas comunes de sangrado vaginal). Entre las hormonas que se pueden medir se encuentran las hormonas sexuales femeninas tales como los estrógenos o la progesterona (que ayuda a controlar el ciclo menstrual), las hormonas tiroideas y la prolactina. Si la mujer no ha sido examinada recientemente, el médico puede indicar una prueba de detección del cáncer de cuello uterino, como una prueba de Papanicolaou (Pap), y/o una prueba del virus del papiloma humano (VPH). Los médicos también pueden solicitar una prueba de diagnóstico por la imagen o practicar un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, pueden solicitar una biopsia si los resultados de los análisis de sangre o de la prueba de Papanicolaou son anormales o no identifican la causa del sangrado. Pruebas de imagen y procedimientos La ecografía transvaginal (con un dispositivo manual pequeño que se introduce a través de la vagina y hacia el interior del útero) se realiza por lo general para detectar si hay crecimientos en el útero y determinar si su revestimiento está engrosado. El engrosamiento de la mucosa uterina puede ser consecuencia de trastornos no cancerosos, tales como pólipos o fibromas o alteraciones hormonales. (Las alteraciones hormonales que causan hemorragia uterina anormal pueden dar lugar a un engrosamiento de este tipo, que a su vez puede provocar el desarrollo de células precancerosas y aumentar el riesgo de cáncer endometrial). La ecografía transvaginal se realiza si las mujeres presentan algo de lo siguiente (que incluye a la mayoría de las mujeres con sangrado uterino anormal): Factores de riesgo de cáncer endometrial, tales como obesidad, diabetes, presión arterial alta, síndrome de ovario poliquístico y exceso de vello corporal (hirsutismo), independientemente de la edad

Tener 45 años de edad o más (menos edad si existen factores de riesgo)

Sangrado que continúa a pesar del tratamiento hormonal

Imposibilidad de explorar adecuadamente los órganos pélvicos o reproductores durante el examen físico

Hallazgos durante el examen físico que hacen sospechar la existencia de anormalidades en los ovarios o el útero La ecografía transvaginal puede detectar la mayoría de los pólipos, fibromas, anomalías en los ovarios y áreas de engrosamiento en el revestimiento del útero (que puede ser precanceroso). Si la ecografía transvaginal detecta áreas engrosadas, se pueden hacer otras pruebas para detectar pólipos pequeños u otras masas. Concretamente, pueden llevarse a cabo una o ambas de las siguientes pruebas: Histerosonografía (ecografía tras la infusión de solución salina en el útero)

Histeroscopia (inserción de un tubo de visualización a través de la vagina para ver el útero) Ambas pruebas se pueden realizar en el consultorio del médico. Si no es posible realizar este procedimiento en el consultorio del médico, la histeroscopia puede realizarse en un hospital como un procedimiento ambulatorio. Suele practicarse además una biopsia del endometrio para comprobar si se han producido cambios precancerosos y para la detección del cáncer en mujeres que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: Edad de 45 años o más, más como mínimo uno de los factores de riesgo de cáncer endometrial (véase más arriba)

Edad menor de 45 años más varios factores de riesgo de cáncer endometrial

Sangrado persistente o recurrente a pesar del tratamiento

Engrosamiento del revestimiento uterino (detectado por ecografía transvaginal)

Datos no concluyentes en la ecografía transvaginal