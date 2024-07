Introducción al parto

Children's Hospital of Philadelphia

A pesar de que cada parto es distinto, la mayoría siguen un patrón general. La mujer embarazada puede hacerse una idea general de los cambios que se producirán en su organismo para hacer posible el parto y de qué procedimientos deben seguirse para facilitar este proceso. También deberán tomar algunas decisiones personales como, por ejemplo, la presencia durante el momento del parto de alguna persona que brinde su apoyo (como el otro progenitor del bebé) o bien dónde querrán tener al bebé.

Los entornos para el parto varían. Las mujeres pueden tener opciones de parto en un hospital, en un centro de maternidad o en casa.

El parto en el hospital tiene la ventaja de contar con personal médico y equipos disponibles de inmediato si se producen complicaciones inesperadas durante el parto y después del parto. Entre los ejemplos de tales complicaciones se encuentran la hemorragia uterina excesiva durante el parto, el desprendimiento de placenta, el sufrimiento fetal, la distocia de hombro (el hombro del feto se aloja contra el hueso púbico de la mujer y el bebé queda atrapado en el canal del parto), la necesidad de una cesárea de urgencia o las anomalías o los signos de malestar en el recién nacido.

Los centros de maternidad suelen estar en el hospital o cerca de él, por lo que la atención de emergencia está disponible si es necesario.

Algunas mujeres eligen dar a luz en casa, siendo esta elección común en muchos países. Si una mujer embarazada planea dar a luz en casa, debe asegurarse de recibir el mismo nivel de atención prenatal por parte de profesionales de la salud que las mujeres que optan por dar a luz en un hospital o en un centro de maternidad. También debe asegurarse de que no tiene complicaciones o un aumento del riesgo de complicaciones cuando se acerca el momento de inicio del parto. Un parto en casa debe ser atendido por un profesional de la salud entrenado y con licencia, con un acuerdo con un hospital y un plan para poder llegar al hospital en 30 minutos o menos si hay complicaciones. En algunos países, los profesionales de la salud con licencia (como las comadronas tituladas) a menudo no están disponibles, de modo que los partos son asistidos por comadronas no tituladas o parteras tradicionales.

Para muchas mujeres, la presencia de su pareja u otra persona de apoyo, como una doula o un especialista en apoyo perinatal, es útil durante el parto. El apoyo y el estímulo morales pueden disminuir la ansiedad.

Independientemente de lo que elija una mujer sobre dónde dar a luz o sobre el tipo de alivio del dolor que prefiere utilizar, el hecho de saber qué puede esperar le permite prepararse para el nacimiento del bebé; por ejemplo, leyendo acerca del parto, hablando con otras mujeres y asistiendo a las clases de preparación al parto. Las clases de educación sobre el parto pueden preparar a los padres para el parto, incluyendo el suministro de información sobre el parto normal, el equipo de control y las posibles complicaciones.

