Las técnicas de reproducción asistida implican la manipulación de los espermatozoides y óvulos o de los embriones en un laboratorio (in vitro) con el objetivo de lograr un embarazo.

Si el tratamiento de la infertilidad empleando solo medicamentos no da lugar o no es probable que dé lugar a un embarazo, se pueden considerar las técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro. Estas técnicas tienen más éxito en mujeres menores de 35 años.

Las técnicas de reproducción asistida pueden dar lugar a gestaciones múltiples (como gemelos o trillizos), si bien este tipo de gestaciones es menos probable cuando el tratamiento consiste solo en medicamentos para la fertilidad.

En algunas ocasiones, durante la fecundación in vitro, si el riesgo de anomalías genéticas es elevado, el embrión se evalúa antes de su implantación en el útero. Esta prueba se denomina pruebas genéticas previas a la implantación.

(Véase también Introducción a la esterilidad.)

¿Sabías que...?

Inseminación intrauterina La inseminación intrauterina comporta seleccionar los espermatozoides más activos, que se colocan después directamente en el útero a través de un tubo introducido en el cuello uterino. Se seleccionan los espermatozoides más activos mediante el lavado de una muestra de semen. Los médicos intentan introducir estos espermatozoides en el útero cuando se produce la ovulación. La inseminación intrauterina utilizada sola es mucho menos eficaz que la fecundación in vitro, pero a menudo se prueba en primer lugar porque es mucho menos invasiva y menos costosa.

Fecundación in vitro (FIV) La fertilización in vitro (FIV) se puede utilizar para tratar la infertilidad independientemente de la causa (incluso cuando no se ha identificado). La FIV suele incluir lo siguiente: Estimulación de los ovarios: por lo general, se administran varios tipos de medicamentos para estimular los ovarios de una mujer para que produzcan más de 1 óvulo. El letrozol, el clomifeno y/o las gonadotropinas humanas se utilizan para estimular el desarrollo de los folículos (sacos ubicados en el interior del ovario que contienen óvulos). A menudo se administran agonistas o antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) para tratar que no se produzca la ovulación hasta que no hayan madurado varios óvulos. Como resultado, suelen madurar varios óvulos. Entonces se administra la gonadotropina coriónica humana para estimular la ovulación. Como alternativa, en mujeres con riesgo elevado de desarrollar síndrome de hiperestimulación ovárica se emplea un agonista de GnRH para estimular la ovulación. En algunos casos, durante la fecundación in vitro se utiliza un óvulo que se desarrolla normalmente durante un ciclo menstrual (es decir, sin usar medicamentos para la fertilidad).

Recuperación de los óvulos liberados: alrededor de 34 horas más tarde, se realiza un procedimiento para recuperar los óvulos de los ovarios. Un profesional de la salud, guiado por ecografía, inserta una aguja a través de la vagina hasta el ovario y extrae los óvulos que han crecido y se han desarrollado. A veces los óvulos se extraen a través de un tubo pequeño (laparoscopio) insertado a través de una pequeña incisión practicada justo por debajo del ombligo.

Fecundación de los óvulos: en un laboratorio especializado de fertilidad, los óvulos se colocan en una placa de cultivo con los espermatozoides seleccionados como los más activos, para que pueda producirse la fecundación. A veces, se inyecta un único espermatozoide en cada ovocito (lo que se denomina inyección intracitoplasmática de espermatozoides), particularmente si la producción de espermatozoides de la pareja de la mujer es anormal.

Cultivo de los embriones resultantes: después de añadir los espermatozoides, los óvulos se dejan crecer de 2 a 5 días.

Implantación de los embriones en el útero: uno o algunos de los embriones resultantes se transfieren de la placa de cultivo al útero mediante la inserción de un tubo a través de la vagina y el interior del cuello uterino. El número de embriones implantados viene determinado por el estado de los embriones, la probabilidad de que el tratamiento sea exitoso y las preferencias de los futuros padres. Los embriones suelen implantarse de 2 a 6 días después de la fecundación. Las mejoras en el tratamiento de la infertilidad y la preferencia por tener solo 1 bebé hacen que, a menudo, solo se utilice 1 embrión en cada transferencia. Si hay embriones adicionales, se pueden congelar para su uso posterior si no se produce el embarazo o para futuros embarazos. Las posibilidades de tener un bebé con la fertilización in vitro dependen de muchos factores, pero la edad de la mujer puede ser el más importante. En Estados Unidos, las probabilidades de tener un embarazo exitoso por cada óvulo recuperado se estiman en alrededor del 45% para las mujeres menores de 35 años y ligeramente por encima del 9% para las mujeres de 41 a 42 años. Para las mujeres mayores de 42 años, se recomienda el uso de óvulos de otra mujer (donante), porque la tasa de nacidos vivos con sus propios óvulos es muy baja (alrededor del 3%). El mayor riesgo de la fertilización in vitro es Tener una gestación múltiple (como gemelos o trillizos) Una gestación múltiple aumenta el riesgo para la mujer y los fetos (y, finalmente, para los recién nacidos). Las complicaciones pueden estar relacionadas con el embarazo. Por ejemplo, la mujer puede desarrollar hipertensión, diabetes o padecer sangrado excesivo. Existe un mayor riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y bajo peso al nacer. Debido a estas posibles complicaciones, los médicos transfieren solo 1 o un pequeño número de embriones al útero. Los defectos congénitos son ligeramente más comunes entre los bebés concebidos a través de FIV. Sin embargo los expertos no tienen claro si la razón está relacionada con la técnica o con los problemas de fertilidad que motivaron la FIV. Además millones de bebés concebidos por fertilización in vitro y la inmensa mayoría no han tenido defectos congénitos. Fertilización in vitro Vídeo

Opciones adicionales relacionadas con las técnicas de reproducción asistida

Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) La inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) se puede emplear cuando Está presente un problema grave relacionado con el esperma.

Es probable que otras técnicas sean infructuosas. Es una técnica común utilizada para fecundar el óvulo inyectando solo 1 espermatozoide. Si es necesario, se realiza como parte de la fecundación in vitro. Los defectos congénitos pueden ser más probables después de este procedimiento, posiblemente por lo siguiente: El procedimiento puede dañar el óvulo, el semen o los embriones.

Si en este procedimiento se emplean espermatozoides de hombres con un cromosoma Y (uno de los cromosomas sexuales) anormal, el desarrollo de los órganos reproductores de un feto masculino puede verse afectado, por lo general dando lugar a problemas de fertilidad como los del padre. La mayoría de los defectos congénitos de los bebés concebidos mediante inyección intracitoplasmática de espermatozoides afectan a los órganos reproductores. Fecundación in vitro con inyección intracitoplasmática de espermatoz... Imagen

Donación de óvulos o de espermatozoides A veces, la evaluación de la infertilidad muestra que los tratamientos de infertilidad no tienen probabilidades de éxito o que son exitosos después de varios ciclos. Dependiendo de las razones, los futuros padres pueden optar por utilizar óvulos o espermatozoides donados. Los óvulos o los espermatozoides donados pueden provenir de un donante que los futuros padres conocen o de un donante anónimo. En el caso de la donación de óvulos, la donante realiza los primeros pasos de la FIV (fecundación in vitro). En el laboratorio de fertilidad, los óvulos se colocan en una placa de cultivo con el esperma del futuro progenitor masculino. Los óvulos fecundados se transfieren al útero de la futura madre. Los espermatozoides procedentes de donantes anónimos a menudo se congelan y se almacenan en bancos de esperma. Durante el tratamiento de fertilidad, el esperma del donante se coloca en una placa de cultivo con los óvulos de la futura madre y luego se transfiere al útero.