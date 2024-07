Caídas en personas mayores

Evaluación médica

A veces, pruebas de laboratorio

Es de vital importancia comentar al médico que se ha sufrido una caída, aunque no lo pregunte, porque el médico puede descubrir algunas causas tratables de la caída. Las personas que han sufrido una caída pueden ser reacias a comentarlo con su médico porque creen que las caídas forman parte del proceso de envejecimiento, sobre todo si en aquella ocasión no sufrieron ninguna lesión. Incluso las personas que han padecido lesiones graves y han necesitado asistencia en un servicio de urgencias pueden ser remisas a admitir que se han caído. Puede que no quieran que los demás crean que están incapacitados y que, por lo tanto, deben trasladarse de su casa a entornos con mayor supervisión, como una residencia.

Para identificar la causa de la caída, el médico debe indagar acerca de las circunstancias en que se produjo, incluyendo cualquier síntoma que pudiera precederla (como vértigo y palpitaciones) o cualquier actividad que pueda haber contribuido a la misma. Pide a los testigos de la caída que describan lo que vieron. El médico también se informa acerca del consumo de fármacos, recetados o no, así como de alcohol, que puedan haber favorecido la caída. También pregunta si el paciente ha perdido el conocimiento y si fue capaz de levantarse sin ayuda.

El primer paso consiste en llevar a cabo una exploración física para comprobar si hay lesiones y obtener información sobre las posibles causas de la caída. La exploración comprende lo siguiente:

A veces los médicos piden a la persona que realice algunas actividades habituales, como sentarse en una silla y luego ponerse de pie y caminar, o subir y bajar un peldaño. La observación de estas actividades puede ayudar a identificar las alteraciones que han contribuido a la caída.

Si la caída ha sido causada por un riesgo del entorno y no ha habido ninguna lesión grave, es posible que no se requieran más pruebas. Sin embargo, si la condición física de la persona pudo haber contribuido a la caída, pueden ser necesarias algunas pruebas. Por ejemplo, si la exploración física evidencia un problema cardíaco, se pueden comprobar la frecuencia y el ritmo cardíacos a través de una electrocardiografía (ECG). Esta prueba puede durar pocos minutos y realizarse en el consultorio médico, o puede pedirse a la persona que lleve un dispositivo portátil de ECG (monitor Holter) durante 1 o 2 días. Los análisis de sangre, como un hemograma completo y la medición de los niveles de electrólitos, pueden ser útiles en personas que han experimentado mareos o aturdimiento. Si el sistema nervioso aparece alterado, será adecuado realizar una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN) craneal.