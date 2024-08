La vacunación contra la varicela forma parte del programa de vacunación sistemática de los niños (véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). La vacuna se administra en forma de inyección subcutánea. Se aplican 2 dosis: la primera entre los 12 y los 15 meses y la segunda entre los 4 y los 6 años de edad. También se recomienda para adolescentes y adultos que no hayan sufrido varicela o no hayan recibido la vacuna. Se les administra en dos dosis con al menos 4 semanas de diferencia (véase CDC: Chickenpox Vaccination: What Everyone Should Know [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: vacuna contra la varicela: lo que todos deben saber]).

Ciertas enfermedades pueden condicionar si las personas se vacunan o no y cuándo lo hacen (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]). Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva.

Dado que la vacuna contiene virus vivos, no se administra a embarazadas, personas con el sistema inmunitario debilitado ni a quienes sufran un cáncer que afecte la médula ósea o el sistema linfático.