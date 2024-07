Introducción a las infecciones parasitarias

A pesar de la considerable inversión e investigación, actualmente solo se dispone de una vacuna para la prevención de las infecciones parasitarias humanas, y es para la malaria (véase WHO recommends groundbreaking malaria vaccine for children at risk [la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda la innovadora vacuna contra la malaria para los niños en riesgo de padecerla]).

En general, las medidas que contribuyen a prevenir la infección por parásitos consisten en

Una buena higiene personal

Evitar las picaduras de insectos

Evitar el contacto con agua o suelo contaminados

Muchas medidas preventivas son razonables en todas partes, pero algunas son más importantes en áreas específicas. Los centros para la prevención y el control de enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, Travelers' Health page) proporcionan información acerca de las precauciones necesarias en cada zona concreta.

Prevención de parásitos adquiridos por vía oral Se debe ser especialmente cuidadoso cuando se viaja a zonas donde los métodos de saneamiento son cuestionables. Además, es importante pensar qué es lo que se está comiendo o bebiendo antes de consumirlo y asegurarse de que el alimento está cocinado de forma adecuada y de que el agua no está contaminada. Por ejemplo, se debe evitar beber de los lagos y arroyos, así como tragar agua cuando se utilizan piscinas o parques acuáticos. Incluso el agua que se ve fresca y limpia puede contener parásitos, por lo que no se debe usar la apariencia del agua para juzgar su inocuidad para beber. A quienes viajan a zonas donde alimentos, bebidas y agua pueden estar contaminados por parásitos, pueden serles muy útiles los consejos siguientes Evitar el consumo de agua del grifo

"Cocinar, hervir, pelar u olvidarse" Debido a que algunos parásitos sobreviven a la congelación, los cubitos de hielo a veces pueden transmitir la enfermedad, a menos que estén hechos con agua purificada. El lavado de manos exhaustivo utilizando agua y jabón es muy importante. Las personas que preparan alimentos para otros (por ejemplo, los trabajadores de un restaurante) deben tener especial cuidado al lavarse las manos, ya que pueden transmitir la infección a muchas personas. Lavarse las manos es importante en las siguientes situaciones: Después de usar del inodoro

Después de cambiar los pañales de un bebé o de limpiar a un niño que ha utilizado el inodoro

Antes, durante y después de cocinar o manipular los alimentos

Antes de comer alimentos

Antes y después de atender a una persona que está enferma

Antes y después de tratar un corte o una herida

Después de tocar un animal o sus residuos