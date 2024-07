Representante para cuidados médicos

En la mayoría de los estados, los niños y jóvenes menores de 18 años no tienen capacidad legal para dar su consentimiento médico. Por lo tanto, en la mayoría de las decisiones médicas no urgentes que afectan a niños y menores de edad no puede proporcionarse atención sanitaria sin el consentimiento de uno de los progenitores o de un tutor. La decisión de los padres o del tutor puede ser obviada solo si una decisión judicial considera que pueda constituir negligencia o maltrato. Hay dos excepciones principales. En primer lugar, los menores emancipados pueden dar su consentimiento para todos los tratamientos médicos en su propio nombre. En segundo lugar, en la mayoría de los estados y países, los menores pueden dar su consentimiento para recibir ciertos tratamientos médicos (por ejemplo, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, las recetas para el control de la natalidad, el aborto, el tratamiento del consumo de drogas y sustancias, el tratamiento de la salud mental) sin el permiso de los padres. Las leyes individuales de cada estado varían.