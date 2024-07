Tolerancia y resistencia a los fármacos

Las cepas de microorganismos (bacterias o virus) desarrollan resistencia cuando los antibióticos o los antivirales que habitualmente eran eficaces contra ellos ya no son capaces de eliminarlos o de inhibirlos (o, en la práctica, cuando son necesarias dosis mucho más altas de lo normal para lograr algún efecto). De modo similar, las células cancerosas pueden desarrollar resistencia a los fármacos antineoplásicos (quimioterápicos).

La resistencia se produce por mutaciones que tienen lugar de modo espontáneo en algún grupo de células o microorganismos en crecimiento, tanto si están expuestas al fármaco como si no lo están. La mayoría de estas mutaciones cambian la estructura del microorganismo o de la célula o las vías bioquímicas de una manera que es perjudicial para el microorganismo o la célula. Pero algunas mutaciones cambian las partes de la célula o del microorganism que interactúan con los fármacos, reduciendo así la capacidad del medicamento para actuar (es decir, provocando resistencia). Dado que estas mutaciones son muy raras, suele haber solo algunas células o microorganismos resistentes en cada grupo. No obstante, si todas o la mayoría de las células o microorganismos normales son eliminados por un fármaco, probablemente será mucho mayor la proporción de células resistentes entre las supervivientes. Si las supervivientes resistentes no son eliminadas por las defensas naturales del organismo, lo que es más probable cuando se interrumpe la medicación demasiado pronto o no se toma de manera conveniente, pueden reproducirse y transmitir el carácter resistente a sus descendientes.