Precauciones con los fármacos sin receta médica

Mucha gente se olvida de informar a su médico o farmacéutico sobre los medicamentos de venta sin receta que están tomando. Los fármacos que se consumen de manera intermitente, como los que se usan para tratar el resfriado, el estreñimiento o el dolor de cabeza ocasional, se mencionan aún con menos frecuencia. Los profesionales de la salud pueden olvidarse de preguntar sobre el uso de fármacos de venta sin receta o de hierbas medicinales cuando están recetando o dispensando una prescripción. Sin embargo, muchos de estos productos pueden interaccionar de forma adversa o inconveniente con una amplia gama de fármacos (véase Interacciones farmacológicas).

Algunas de estas interacciones pueden ser graves debido a que interfieren con la efectividad de un fármaco o porque causan efectos secundarios. Por ejemplo, tomar aspirina (ácido acetilsalicílico) de forma simultánea con el anticoagulante warfarina aumenta el riesgo de hemorragia. Un antiácido que contenga aluminio o magnesio puede reducir la absorción de la digoxina, utilizada en determinadas cardiopatías. Además, el consumo de suplementos vitamínicos y minerales puede interferir con la acción de algunos fármacos de prescripción médica. Por ejemplo, el antibiótico tetraciclina puede ser ineficaz si se toma con leche o con productos que contengan calcio, magnesio o hierro.

Las interacciones farmacológicas de los medicamentos de venta libre no se han estudiado de forma sistemática. Muchos problemas graves se han descubierto accidentalmente después de comunicarse reacciones adversas o muertes. Pese a que las advertencias sobre las interacciones figuran impresas en el prospecto de los fármacos de venta sin receta, es probable que el lenguaje resulte ininteligible para muchas personas. Por ejemplo, los prospectos de algunos remedios para el resfriado que contienen pseudoefedrina advierten sobre su uso junto con un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO, fármacos usados con poca frecuencia para la depresión y otros problemas médicos) o durante las 2 semanas siguientes a suspender un IMAO. Esta advertencia tan importante no es útil cuando las personas no saben que el antidepresivo que están tomando es un IMAO (como lo son, por ejemplo, la fenelzina y la tranilcipromina).

La mejor forma de reducir el riesgo de interacciones de fármacos es pedir al farmacéutico que lo compruebe. Además, debe informarse al médico sobre todos los fármacos que se estén tomando, tanto los que necesitan prescripción médica como los de venta libre.