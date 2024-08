Síndrome de Wernicke-Korsakoff

La encefalopatía de Wernicke causa pérdida de equilibrio, tambaleo al caminar, problemas en los movimientos oculares, confusión y somnolencia.

El síndrome de Korsakoff causa inicialmente una importante pérdida de memoria para los acontecimientos recientes. En cambio, la memoria de los recuerdos más lejanos parece ser la menos afectada. Por lo tanto, es posible interaccionar socialmente y conversar de forma coherente, aun cuando no se pueda recordar nada de lo que ocurrió en los días, meses, años o incluso minutos previos. Las personas afectadas tienden a inventarse cosas (fabular) antes que admitir que no consiguen recordar. Debido a que no pueden recordar cosas que han hecho hace poco, es posible que, por ejemplo, nunca se cansen de leer su revista favorita una y otra vez.