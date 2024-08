La pérdida de la capacidad de recordar o decir los nombres de los objetos (anomia): algunas personas con anomia no consiguen recordar la palabra correcta en absoluto, y otras la tienen en la punta de la lengua pero no consiguen decirla. Las personas con anomia tienden a hablar con fluidez pero utilizan expresiones que no significan nada o dicen lo que quieren decir dando rodeos. La mayoría de las personas con afasia tienen anomia. Este tipo de afasia se denomina afasia anómica.