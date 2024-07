Quimioterapia combinada (poliquimioterapia)

Los fármacos contra el cáncer son más eficaces si se administran combinados. El motivo principal de la terapia es el de administrar fármacos que actúen mediante diversos mecanismos, de modo que se reduzca la probabilidad de que las células cancerosas se vuelvan resistentes. Cuando se combinan fármacos con distintos efectos, cada fármaco puede administrarse a su dosis óptima sin que haya efectos secundarios intolerables. (Véase también Principios del tratamiento oncológico.)

En algunos tipos de cáncer, el mejor enfoque consiste en combinar cirugía para el cáncer, radioterapia y quimioterapia u otros fármacos antineoplásicos. La cirugía o la radioterapia tratan el cáncer localizado, mientras que los fármacos para el tratamiento del cáncer eliminan también las células cancerosas que se han diseminado a lugares distantes. Algunas veces, se administra radioterapia o farmacoterapia antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor, porque así aumenta la probabilidad de extirparlo por completo quirúrgicamente (esta técnica se denomina terapia neoadyuvante). La radioterapia y/o la terapia farmacológica administrada después de la cirugía (denominada terapia adyuvante) contribuye a destruir cualquier célula cancerosa que haya podido quedar.

A menudo, el estadio y el tipo de cáncer determinan si es necesario administrar un tratamiento único o una terapia combinada. Por ejemplo, el cáncer de mama incipiente se puede tratar solo con cirugía, con cirugía combinada con radioterapia o con terapia farmacológica, o con los tres tratamientos, según el tamaño del tumor y el riesgo de recidiva. El cáncer de mama localmente avanzado suele tratarse con quimioterapia, con radioterapia y con cirugía.

En ocasiones, se administra terapia farmacológica no para curar, sino para aliviar los síntomas y prolongar la vida. La terapia farmacológica es eficaz cuando existe cáncer avanzado que no se puede someter a radioterapia o a cirugía (por ejemplo, carcinoma pulmonar no microcítico, cáncer de esófago o cáncer de vejiga que no se pueden extirpar quirúrgicamente por completo).