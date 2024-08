Signos de alarma del cáncer

El cáncer produce muchos síntomas diferentes, algunos sutiles y otros no tanto. (Véase también Introducción al cáncer y Síntomas de cáncer.)

Algunos síntomas aparecen en los primeros estadios del cáncer, como los bultos indoloros en las mamas, y, por lo tanto, son signos de alarma importantes que deben evaluarse. Otros síntomas, como el adelgazamiento o la fiebre, solo se manifiestan después de que el cáncer haya avanzado. Pero existen otros síntomas, como los cambios en los hábitos intestinales, la sangre en las heces o la dificultad para tragar, que indican la localización específica del cáncer.

Dado que es más fácil curar el cáncer si aún no ha avanzado al comenzar el tratamiento, es muy importante detectarlo a tiempo. Algunos síntomas alertan de un posible inicio de cáncer y, por lo tanto, debe acudirse a un médico. Afortunadamente, la mayoría de estos síntomas son consecuencia de afecciones mucho menos graves. No obstante, no se debe pasar por alto ningún signo de alarma de cáncer.

Algunos de estos signos de alarma son generales. Es decir, son cambios vagos que no permiten identificar un tipo de cáncer en particular. Sin embargo, su presencia sirve de orientación a la hora de realizar las exploraciones físicas y los análisis necesarios para descartar o confirmar un diagnóstico. Otros síntomas son mucho más específicos e indican un tipo particular de cáncer o una localización.

Los signos de alarma de un posible cáncer son los siguientes: