La intolerancia a la lactosa ocurre cuando usted no puede digerir la lactosa. Esto se debe a que su intestino delgado no produce suficiente enzima lactasa, que digiere la lactosa. Una "intolerancia" a los alimentos significa que usted no puede tolerar la ingesta de ciertos alimentos porque no puede digerirlos.

La intolerancia a la lactosa es muy frecuente

Beber leche o consumir productos lácteos puede causar síntomas

Los síntomas incluyen hinchazón del estómago y calambres, diarrea, expulsión de gases y malestar estomacal

El tratamiento consiste en evitar los productos lácteos o tomar un comprimido de lactasa

Ser alérgico a la leche de vaca no es lo mismo que ser intolerante a la lactosa. Las personas con alergia a la leche de vaca pueden digerir la leche correctamente, pero las proteínas de la leche desencadenan reacciones alérgicas.