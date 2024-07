El médico basa el diagnóstico en:

Su descripción de lo sucedido

Una exploración médica de su hijo que no muestra nada anormal

Si la exploración médica de su hijo no es normal o lo sucedido no parece un espasmo del llanto o del sollozo, los médicos pueden solicitar pruebas. Los médicos quieren asegurarse de que su hijo no sufra algún otro trastorno. Pueden solicitar análisis de sangre, una electrocardiografía (ECG) y una prueba de ondas cerebrales (electroencefalografía [EEG]).