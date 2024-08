El consumo de cocaína durante el embarazo puede estrechar los vasos sanguíneos de la placenta, lo que puede causar:

Aborto espontáneo

Parto prematuro (el bebé nace demasiado pronto)

Bajo peso al nacer

Las mujeres que consumen cocaína durante el embarazo a menudo hacen otras cosas que pueden dañar a sus bebés, como fumar, consumir otras drogas o no recibir atención médica adecuada. Como consecuencia, los médicos no saben con exactitud qué problemas tienen su origen en la propia cocaína. Sin embargo, no debe consumir cocaína en absoluto durante el embarazo.