La intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) es consecuencia de tomar demasiado paracetamol (acetaminofeno).

Una intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) puede ocurrir cuando se toma demasiado paracetamol en muy poco tiempo, como puede suceder si usted toma accidentalmente varios medicamentos o productos distintos que contienen paracetamol o si toma una sobredosis intencionadamente

La intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) también puede ocurrir lentamente si usted toma una dosis elevada durante mucho tiempo porque sufre dolor crónico intenso

Incluso las dosis regulares de acetaminofeno (paracetamol) pueden ser peligrosas en ciertas situaciones, por ejemplo si usted sufre daño hepático

La intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) puede dañar gravemente su hígado y provocar insuficiencia hepática

Es posible que la intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) no cause síntomas hasta que su hígado haya sido dañado

Lea atentamente las etiquetas de los productos para la tos y el resfriado

Lea la etiqueta de los analgésicos y no tome más de la dosis recomendada

Si usted está cuidando de un niño con resfriado o tos, tenga mucho cuidado de no darle demasiado paracetamol (acetaminofeno). Muchos tipos diferentes de medicamentos en todas las formas (líquidos, píldoras, masticables) tienen como ingrediente paracetamol (acetaminofeno). No le dé a un niño un medicamento con paracetamol (acetaminofeno) si el niño ya ha tomado un medicamento diferente con paracetamol (acetaminofeno).

Si piensa que usted mismo u otra persona puede sufrir una intoxicación por paracetamol (acetaminofeno), llame de inmediato al teléfono de asistencia médica de emergencia (911 en la mayoría de las áreas de los Estados Unidos) o llame al Servicio de Información Toxicológica al 1-800-222-1222 para pedir consejo. The World Health Organization provides a world directory of poison centers.