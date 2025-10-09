Der Klimawandel, von den Vereinten Nationen als “langfristige Verschiebungen der Temperatur- und Wettermuster” aufgrund menschlicher Aktivitäten wie dem Verbrennen fossiler Brennstoffe im Industriezeitalter definiert, hat zu tiefgreifenden und anhaltenden Veränderungen unserer Umwelt und der Gesundheit unseres Planeten und der Menschheit geführt (1). Seit Beginn der industriellen Revolution haben die von fossilen Brennstoffen verursachten Treibhausgasemissionen immer stärker zugenommen und zu einem Anstieg des Kohlendioxidgehalts und anderer Treibhausgase geführt, der mit einer Erhöhung der globalen Durchschnittstemperaturen verbunden ist. Diese Temperaturerhöhungen haben zum Anstieg des Meeresspiegels, extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen, länger andauernden und stärkeren Hitzewellen und Trockenperioden geführt. Die veränderten Umweltbedingungen und der meteorologische Wandel sind mit einer Vielzahl von unerwünschten Folgen verbunden. Dazu gehören:

Erhöhte Mortalität und Morbidität aufgrund von Hitzschlag

Mangelernährung aufgrund von Missernten und Nahrungsmittelknappheit

Erhöhte Luftverschmutzung aufgrund von Waldbränden

Verdrängung von Gemeinschaften, Migration und Bürgerkrieg im Zusammenhang mit tiefgreifenden Störungen der Wirtschaftsentwicklung

Die mit diesen Gefahren verbundenen gesundheitlichen Belastungen und sonstigen schädlichen Folgen werden den Druck auf die kommunale Infrastrukturen und die Gesundheitssysteme deutlich erhöhen, für angemessene Reaktionen zu sorgen. Gerade die Menschen und Gemeinden mit den geringsten sozioökonomischen Ressourcen tragen das höchste Risiko, was die Umweltauswirkungen des Klimawandels betrifft.

Die Bemühungen, den Schaden einzudämmen, indem man den Einsatz fossiler Brennstoffe verringert, haben bislang nicht ausgereicht, um die globalen Temperaturen zu senken. Es ist daher zu erwarten, dass diese Temperaturänderungen unsere Umwelt weiterhin schädigen und aufgrund ihrer schädlichen Auswirkungen zu einem Risiko für die menschliche Gesundheit werden.

Die bekanntesten potenziellen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind psychologische Risiken, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenleiden, respiratorische und allergische Erkrankungen, Funktionsstörungen des Immunsystems und eine erhöhte Infektionsanfälligkeit. Mit adaptiven Maßnahmen lässt sich das Risiko für die menschliche Gesundheit begrenzen, insbesondere bei Personen höherer Anfälligkeit.

Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit im Einzelnen

Psychische Folgen

Die größten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit liegen vielleicht im psychologischen Bereich. Klimabedingte Belastungen können zu verstärkten Angstzuständen, Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD) und dem Abbau kognitiver Fähigkeiten führen, deren Folgen tiefgreifende soziale Spannungen, Unsicherheit in Bezug auf die Nahrungs- und Wasserversorgung sowie die Migration von Menschen und ganzen Gemeinschaften sein können. Bei Menschen, die bereits unter einer psychiatrischen Erkrankung leiden, können der zusätzliche Stress und die Unterbrechung von Gesundheitsleistungen aufgrund des begrenzten Zugangs zu Medikamenten und fehlenden medizinischen Fachkräften zu einer Verschlimmerung ihrer Erkrankung führen(2,3).

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Hitzewellen können zu kardiovaskulären Erkrankungen führen, wenn keine Kühlung des Körpers möglich ist. Beschleunigter Herzschlag, unzureichender Blutfluss in den Herzkranzgefäßen und möglicherweise Myokardischämie und Herzinsuffizienz können die Folge sein. Die Anwendung von Betablockern und Diuretika kann die Herz-Kreislauf- und Nierenhämodynamik verändern und so zu einer Begrenzung der adaptiven Mechanismen beitragen, wenn Patienten akuter Hitze ausgesetzt werden. Bei Flächenbränden kann das Einatmen von Feinstaub (Particulate Matter, PM) systemische Entzündungen verursachen, die Gefäßentzündungen, Thrombosen und Ischämie zur Folge haben.. Epidemiologische Daten deuten auf ein erhöhtes Risiko für plötzlichen Tod und Myokardinfarkte bei Menschen hin, die großen Flächenbränden ausgesetzt waren (4, 5).

Atemwegserkrankungen und Allergien:

Eine erhöhte Exposition gegenüber PM, insbesondere besonders kleinen Feinstaubpartikeln (PM 2,5 , PM 10 ) aufgrund von Waldbrandrauch und industrieller Luftverschmutzung, kann bereits vorhandene Lungenerkrankungen wie Asthma und chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) verschlimmern. Aeroallergene, wie z. B. Ragweed, sind heute aufgrund der zunehmenden Erwärmung, die ihr Wachstum fördern und ihre Allergenität verstärken, in immer mehr geografischen Regionen zu finden,. Bei gefährdeten Menschen (z. B. in der Nähe von Industriegebieten) kann die Kombination aus erhöhter Allergenität und Luftverschmutzung das Risiko für Asthma, Asthma-Exazerbationen und andere Atemwegserkrankungen erhöhen (6).

Nierenerkrankung

Eine extreme Hitzeeinwirkung kann zur Dehydratation und akutem Nierenversagen führen. Bei Menschen mit chronischer Hitzeexposition (z. B. Landarbeiter) kann extreme Hitze zu unklarer chronischer Niereninsuffizienz beitragen (früher als mesoamerikanische Nephropathie bezeichnet, da sie bei landwirtschaftlichen Arbeitern in Mittelamerika besonders häufig beobachtet wurde). Dialyse- und andere medizinische Dienstleistungen aufgrund extremer Wetterereignisse können zunehmenden Krankenhausaufenthalten und höheren Sterberaten vorbeugen und Nierentransplantationen hinauszögern (7,8).

Immunologische Erkrankung:

Die Umweltauswirkungen auf das Immunsystem im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind kaum erforscht. Neuere Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass Umweltverschmutzung, Hitzestress und infektiöse Expositionen die Epithel- und Darmschleimhaut schädigen können, was eine Entzündungskaskade und in der Folge eine Autoimmunerkrankung auslösen kann . Umwelteinflüsse können zu Veränderungen des Immunsystems führen, die neu auftretende Autoimmunerkrankungen verursachen oder bereits bestehende Krankheitsverläufe verschlimmern. Das Verständnis des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Exposition und der immunologischen Wirkung ist eine Herausforderung. Neuere epidemiologische Studien haben einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung von rheumatoider Arthritis und der Exposition gegenüber PM und Stickoxiden aufgrund von Waldbränden ergeben (9,10).

Infektionen

Die Migration von Krankheitserregern aufgrund des Klimawandels kann das Infektionsrisiko erhöhen. Zeckenkrankheiten, Pilzinfektionen und Malaria können sich immer weiter ausbreiten. Überflutungen aufgrund schwererer Gewitter und des Anstiegs des Meeresspiegels können die Bevölkerungsgruppen in von Überschwemmung bedrohten Gebieten gefährden und wasserbedingte Krankheiten verursachen, die zu Durchfall, Dehydratation und Mangelernährung führen (11).

Adaptive und eindämmende Strategien

Da die Umweltbelastung durch das Klima sich immer mehr verstärkt, müssen medizinische Fachkräfte verstehen, wie sie mit ihren Patienten und Kommunen kommunizieren, um ihnen zu helfen, sich auf Schäden vorzubereiten und diese einzuschränken, insbesondere wenn ein sehr hohes Risiko besteht. Beispielsweise ermöglichen die immer mehr verbreiteten Heatmap-Tools und genauere Wettervorhersagen eine präzisere Beurteilung der betreffenden Gebiete und gesundheitlichen Risiken von Hitzeeinwirkungen.

Lokale Gesundheitseinrichtungen, Regierungen und einzelne Klinikärzte können Alarmsysteme entwickeln, um Risiken zu kommunizieren und adaptive Strategien und Ressourcen schon im Vorfeld bereitzustellen.

Mithilfe klar definierter Luftqualitätsindizes können potenziell von Waldbrandrauch und PM gefährdete Personen (z. B. COPD- oder Asthmapatienten) und Kommunen über mögliche Expositionsrisiken informiert werden. Öffentliche Gesundheitsbehörden können während der Zeiträume mit hoher Luftverschmutzung Schutzstrategien anwenden, wie z. B. den Aufenthalt in Innenräumen, die Verwendung von N95-Masken und eventuell die Installation von HEPA-Filtern in den Haushalten.

Patienten in Zonen, in denen ein hohes Risiko für Stürme, Überschwemmungen oder Hitzewellen besteht, müssen entsprechend informiert werden, um eine angemessene Versorgung mit Medikamenten, Wasser und Nahrungsmitteln sowie eine Reservestromversorgung für die Telekommunikation und die Kühlung bestimmter Medikamente sicherzustellen. Die Anzahl der regenerativen Energiequellen muss weltweit erhöht werden und der Gesundheitssektor benötigt Strategien zur Reduzierung von Abfall und Umweltverschmutzung, da die Gesundheitsversorgung in den meisten Industrieländern wesentlich zu den Treibhausgasemissionen beiträgt.

Referenz:

