Primäre Gehirmlymphome

MRT

Analyse oder Biopsie von Liquor cerebrospinalis

Die MRT kann diagnoseleitend bei primären Hirnlymphomen sein. Allerdings kann die MRT möglicherweise nicht zwischen zerebraler Toxoplasmose (die bei Patienten mit HIV-Infektion im Endstadium [AIDS] häufig auftritt) oder einigen Gliomen und Lymphomen unterscheiden, sodass eine Diagnose durch Gewebebiopsie oder Liquorzytologie erforderlich ist.

Der Liquor muss untersucht werden, um eine lymphatische Meningitis auszuschließen, wenn eine Gadoliniumanreicherung im MRT vorliegt oder wenn bei der klinischen Untersuchung Anzeichen für eine Meningealerkrankung festgestellt werden, insbesondere wenn kraniale Neuropathien festgestellt werden. Bei immunsupprimierten Patienten kann DNA des Epstein-Barr-Virus im Liquor nachgewiesen werden. Wenn der Liquor keine Lymphomzellen oder Epstein-Barr-Virus-DNA enthält, ist eine geführte Nadel- oder eine offene Biopsie erforderlich. Da das Lymphom initial hochempfindlich gegenüber einer Kortikosteroidbehandlung ist, kann die Applikation dieser Medikamente kurz vor der Biopsie zu einem Verschwinden der Läsion und damit zu einer falsch-negativen Biopsie führen. Daher sollten Patienten mit Verdacht auf ein ZNS-Lymphom bis zur endgültigen Diagnose keine Kortikosteroide verabreicht werden, es sei denn, dies ist aufgrund einer akuten klinischen Verschlechterung unbedingt erforderlich.

Beim Staging primärer Hirnlymphome werden Brust, Bauch und Becken abgebildet. Spaltlampenuntersuchung des Auges und Knochenmarkbiopsie, um festzustellen, wie weit sich der Tumor ausgebreitet hat.