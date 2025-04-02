Parasiteninfektionen

Menschliche Parasiten sind Organismen, die auf oder in einem Menschen leben und von diesem Menschen (dem Wirt) Nährstoffe ableiten.

Es gibt 3 Arten von Parasiten:

Einzelzellorganismen (Protozoen und Mikrosporidien)

Multizelluläre Helminthen (Würmer, einschließlich Nematoden, Zestoden und Trematoden)

Ektoparasiten (z.B. Krätze, Läuse)

Parasitäre Infektionen aufgrund von Protozoen und Helminthen führen weltweit zu einer signifikanten Morbidität und Mortalität (1). Parasitäre Infektionen sind in Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien verbreitet. In Australien, Kanada, Europa, Japan, Neuseeland und den Vereinigten Staaten sind sie weit weniger verbreitet. Bei weitem am stärksten betroffen sind die Bewohner von ressourcenarmen tropischen Gebieten mit schlechter Abwasserentsorgung. Allerdings entwickeln sich parasitäre Infektionen in ressourcenreichen Ländern mit adäquater Hygiene bei Einwanderern und Reisenden, die aus Endemiegebieten zurückkehren, und gelegentlich bei Bewohnern, die nicht gereist sind, insbesondere bei solchen mit HIV-Infektion oder anderen Erkrankungen, die eine Immunschwäche verursachen.

Einige Parasiten haben sich an das Leben im Lumen des Darms oder der Vagina angepasst, wo anaerobe Bedingungen herrschen; andere leben im Blut oder im Gewebe verschiedener Organe, wo aerobe Bedingungen herrschen.

Viele intestinale parasitäre Infektionen werden über den fäkal-oralen Weg übertragen (Aufnahme von mit Fäkalien kontaminierten Lebensmitteln oder Wasser). Am häufigsten kommen sie in Gebieten mit schlechten sanitären und hygienischen Bedingungen vor. Einige Parasiten, wie beispielsweise Hakenwürmer, können bei Kontakt mit kontaminiertem Schmutz oder, im Falle von Schistosomen, mit kontaminiertem Süßwasser in die Haut eindringen. Einige parasitäre Infektionen, wie zum Beispiel Malaria, werden durch Arthropodenvektoren übertragen, andere, wie zum Beispiel Trichomoniasis, werden sexuell übertragen. Selten werden Parasiten über Bluttransfusionen oder gemeinsam benutzte Nadeln oder kongenital von der schwangeren Patientin auf den Fetus übertragen.

Einige Parasiten sind in den Vereinigten Staaten und anderen ressourcenreichen Ländern endemisch. Beispiele hierfür sind Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii, und enterische Parasiten wie Giardia intestinalis (auch bekannt als G. duodenalis oder G. lamblia), Cryptosporidium-Spezies und Enterobius vermicularis (Madenwurm) (2).

Die Merkmale protozoischer, mikrospridieller, helminthischer und ektoparasitärer Infektionen unterscheiden sich in wesentlichen Aspekten.

Protozoen Protozoen sind einzellige Organismen, die sich durch einfache Querteilung vermehren (siehe Frei lebende Amöben im Überblick und Übersicht über Darmprotozoen- und Mikrosporidien-Infektionen). Protozoen können sich in ihren menschlichen Wirten zahlenmäßig vermehren und zu einer fulminanten Infektion führen. Mit wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise Isospora-Spezies verursachen Protozoeninfektionen keine Eosinophilie.

Mikrosporidien Mikrosporidien sind intrazelluläre sporenbildende Organismen, die früher als Protozoen klassifiziert wurden. Aber genetische Analysen zeigen, dass sie Pilze sind oder eng mit ihnen verwandt sind. Die Erkrankung des Menschen ist hauptsächlich auf Menschen mit einer HIV-Infektion oder einer anderen immunsupprimierenden Erkrankung beschränkt. Die klinischen Manifestationen hängen von der infizierenden Spezies ab und umfassen Gastroenteritis, Beteiligung der Augen oder eine disseminierte Infektion.

Helminthen (Würmer) Helminthen (Würmer) sind mehrzellig und haben komplexe Organsysteme. Helminthen können weiter unterteilt werden in Rundwürmer (Nematoden)

Plattwürmer (Platyhelminthes), zu denen die Bandwürmer (Zestoden) und Saugwürmer (Trematoden) gehören und Im Gegensatz zu Protozoen vermehren sich Helminthen im Menschen normalerweise nicht, können jedoch aufgrund ihrer Wanderung durch Gewebe eosinophile Reaktionen auslösen. Die meisten Helminthen weisen einen komplexen Lebenszyklus auf, der während einer gewissen Zeitspanne außerhalb ihres menschlichen Wirtes abläuft. Einige, darunter Strongyloides stercoralis, Capillaria philippinensis und Hymenolepis nana, können ihre Anzahl aufgrund einer Autoinfektion vergrößern (der Nachwuchs infiziert denselben Wirt erneut anstatt abgestoßen zu werden und einen neuen Wirt zu infizieren). Bei der Strongyloidiasis kann Autoinfektion zu lebensbedrohlicher, disseminierter Hyperinfektion bei immunsupprimierten Personen führen – insbesondere bei Patienten unter Kortikosteroidtherapie (da diese Eosinophile abtöten, die direkt an der antihelminthischen Immunantwort beteiligt sind) oder anderen Immunsuppressiva, oder bei Empfängern hämatopoetischer Stammzelltransplantationen. Der Schweregrad einer Wurminfektion korreliert meist mit der Wurmlast, es gibt aber Ausnahmen, z. B. wenn ein einzelner Ascaris durch Einwandern in den Pankreasgang und Verstopfung desselben zu einer lebensbedrohlichen akuten Pankreatitis führt. Die Wurmlast hängt vom Ausmaß der Umweltexposition, den Eigenschaften des Parasiten und der Immunantwort des Wirtes ab. Wenn eine infizierte Person aus einem Endemiegebiet wegzieht, nimmt die Anzahl der adulten Würmer mit der Zeit ab, da es nicht mehr zu häufigen erneuten Expositionen kommt. Obwohl einige wenige Helminthen (z. B. Clonorchis sinensis) jahrzehntelang im menschlichen Körper überleben können, haben viele Spezies eine Lebensdauer von nur wenigen Jahren oder weniger. Nematoden (Rundwürmer) sind nichtsegmentierte zylindrische Würmer mit 1mm–1 m Länge. Nematoden weisen im Gegensatz zu Bandwürmern und Egeln eine Körperhöhle auf. Je nach Spezies sind verschiedene Stadien im Lebenszyklus für den Menschen infektiös. Hunderte Millionen Menschen sind mit Nematoden infiziert, die im Darm leben und durch Eizellen oder Larven im Kot übertragen werden; die häufigsten sind Ascaris (Askariasis), Enterobius vermicularis (Madenwürmer), Hakenwürmer, Trichuris (Trichuriasis) und Strongyloides (Strongyloidiasis). Cestoden (Bandwürmer) als Erwachsene sind multisegmentierte Plattwürmer, denen ein Verdauungstrakt fehlt und die Nährstoffe direkt aus dem Dünndarm des Wirtes aufnehmen. Im Verdauungstrakt des Wirtes können erwachsene Bandwürmer groß werden, bis zu 40 m für eine Art. Zu den Bandwürmern, die Menschen infizieren, gehören Diphyllobothrium latum (Fischbandwurm), Taenia saginata (Rindfleischbandwurm) und Taenia solium (Schweinebandwurm). Trematoden (Egel) sind nicht segmentierte Plattwürmer, die die Blutgefäße, die Leber, die Lunge oder den Gastrointestinaltrakt infizieren. Sie sind normalerweise nicht mehr als ein paar Zentimeter lang. Einige sind jedoch nur 1 mm groß und manche sind bis zu 7 cm lang. Beim Menschen werden die meisten Egelinfektionen durch Schistosoma-Spezies (Schistosomiasis), Leberegel, einschließlich Fasciola hepatica (Fasziolose) und Clonorchis sinensis (Clonorchiasis), und Lungenegel, einschließlich bestimmter Paragonimus-Spezies (Paragonimiasis) verursacht.

Ektoparasiten Ektoparasiten sind Organismen, die auf der äußeren Oberfläche eines Wirts leben und sich von dessen Geweben oder Körperflüssigkeiten ernähren. Sie produzieren Eier und legen sie auf oder in die Haut des Wirts. Zu den Ektoparasiten gehören Läuse, Zecken, Milben, Bettwanzen und Flöhe. Läuse, einschließlich Kopfläuse (Pediculus humanus var. capitis), Körperläuse (P. humanus var. corporis) und Filzläuse (Phthirus pubis), ernähren sich von Blut. Sie sind in der Regel asymptomatisch, können aber Juckreiz verursachen; sie sind hoch ansteckend. Zecken ernähren sich von Blut und übertragen verschiedene Krankheiten wie die Lyme-Borreliose (Borrelia-Spezies, Ixodes-Spezies) und das Rocky-Mountain-Fleckfieber (Rickettsia rickettsii). Milben sind winzige Insekten, die sich von abgestorbenen Hautzellen ernähren. Sie können Hautkrankheiten wie Krätze (Sarcoptes scabiei) oder Räude (Demodex-Milben) verursachen. Da sie feuchte und warme Umgebungen bevorzugen, findet man sie häufig in Innenräumen, insbesondere in Schlafzimmern und anderen Räumen mit Teppichboden. Sie werden vor allem mit der Verschlimmerung von allergischer Rhinokonjunktivitis und Asthma bei sensibilisierten Personen in Verbindung gebracht. Hausstaubmilben können pulmonale Überempfindlichkeit verursachen. Bettwanzen (Cimex lectularis und C. hemipterus) sind kleine Ektoparasiten, die sich ausschließlich von Blut ernähren und auf den äußeren Oberflächen menschlicher und tierischer Wirte leben. Sie haben sich weltweit zu weit verbreiteten Ektoparasiten des Menschen entwickelt, was vor allem auf den zunehmenden internationalen Reiseverkehr und die Entwicklung von Insektizidresistenzen zurückzuführen ist. Bettwanzen nutzen verschiedene Signale, darunter Wärme, Kohlendioxid und Körpergeruch, um ihre Hauptwirte, die Menschen, zu finden. Flöhe ernähren sich von Blut und verursachen Dermatitis und sekundäre bakterielle Infektionen. Sie dienen auch als Vektoren für die Übertragung von Infektionen, darunter die Katzenkratzkrankheit (Bartonella henselae), Flohtyphus (Rickettsia typhi) und die Pest (Yersinia pestis). Flohbisse können Juckreiz und allergische Reaktionen verursachen. Ektoparasiten durchlaufen in der Regel einen Lebenszyklus, der Ei-, Larven- und Erwachsenenstadien umfasst. Ihre Lebenszyklen können sehr unterschiedlich sein, wobei sich einige Ektoparasiten schnell vermehren und ihre Wirte in kurzer Zeit befallen. Sie werden in der Regel durch direkten Kontakt mit einem infizierten Wirt oder über die Umwelt übertragen (z. B. verbreiten sich Flöhe und Läuse leicht in beengten Wohnverhältnissen, Zecken können sich an einem Wirt festsetzen, der durch Gras oder Waldgebiete läuft).

Allgemeine Literatur 1. Torgerson PR, Devleesschauwer B, Praet N, et al. World Health Organization Estimates of the Global and Regional Disease Burden of 11 Foodborne Parasitic Diseases, 2010: A Data Synthesis. PLoS Med. 2015;12(12):e1001920. Published 2015 Dec 3. doi:10.1371/journal.pmed.1001920 2. Pyzocha N, Cuda A. Common Intestinal Parasites. Am Fam Physician. 2023;108(5):487-493.

Diagnose von parasitären Infektionen Mikroskopische Untersuchung

Antigen- und DNA-Tests Methoden zur Diagnose spezifischer parasitärer Erkrankungen sind in Tabelle Entnahme und Handhabung von Proben für die mikroskopische Diagnose von parasitären Infektionen zusammengefasst. Tabelle Hinweise zu Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Versand von Proben für die mikroskopische Diagnose von parasitären Infektionen Tabelle Parasitäre Infektionen sollten besonders bei den Differenzialdiagnosen in einigen klinischen Situationen berücksichtigt werden, z. B. Fieber bei einem Reisenden, der aus einem Endemiegebiet zurückkehrt, deutet auf die Möglichkeit von Malaria hin. Menschen, die aus endemischen Gebieten in nichtendemische Gebiete eingewandert sind und nach Hause zurückkehren, um Freunde und Verwandte zu besuchen, sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Auch unmittelbare Familienangehörige, wie Ehepartner und Kinder, sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Einwanderer, die in ihr Herkunftsland reisen, sind möglicherweise neu anfällig für endemische Infektionen, da ihre Immunität aufgrund fehlender kontinuierlicher Exposition schwindet. Infolgedessen sind sie möglicherweise weniger bereit, sich vor der Reise impfen zu lassen, prophylaktische Medikamente einzunehmen oder sich präventiv beraten zu lassen. Im Vergleich zu Touristen, die sich in Ferienorten aufhalten, besuchen Einwanderer mit größerer Wahrscheinlichkeit auch Gebiete, in denen Krankheiten häufiger übertragen werden (1). Obwohl weniger häufig, muss die Möglichkeit einer lokal erworbenen Parasiteninfektion auch bei Bewohnern von Ländern mit modernen Abwassersystemen in Betracht gezogen werden, die sich mit suggestiven klinischen Syndromen vorstellen, selbst wenn sie nicht gereist sind; einige Parasiten sind in diesen Ländern endemisch und andere (hauptsächlich solche, die über den fäkal-oralen Weg übertragen werden) können von infizierten Reisenden erworben werden. Angaben zur Exposition, körperliche Untersuchungsbefunde und Laborwerte können ebenfalls auf spezifische parasitäre Infektionen hinweisen. Zum Beispiel kommt es häufig zu einer Eosinophilie, wenn Helminthen durch Gewebe wandern, was bei Immigranten oder Tropenrückkehrern auf eine parasitäre Infektion hinweist. Die Diagnose von parasitären Infektionen basierte einmal auf der Identifizierung von Eizellen, Larven oder erwachsenen Parasiten in Stuhl, Blut, Gewebe oder anderen Proben oder dem Vorhandensein von Antikörpern im Serum. Aber die Diagnose basiert zunehmend auf der Identifizierung von Parasitenantigenen oder molekularen Tests für Parasiten-DNA. In vielen größeren medizinischen Zentren, tropen- und reisemedizinischen Beratungsstellen und Gesundheitsämtern gibt es Ärzte mit speziellen Kenntnissen in Parasitologie und Tropenmedizin. Ausführliche Beschreibungen der Diagnosemethoden finden Sie in den CDCs Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern. Parasiten des Gastrointestinaltrakts Verschiedene Stadien von Protozoen und Helminthen, die den Gastrointestinaltrakt infizieren, werden charakteristischerweise im Stuhl ausgeschieden. Der routinemäßige Nachweis erfordert die Untersuchung von Stuhlproben, vorzugsweise von dreien, die an verschiedenen Tagen genommen wurden, da die Ausscheidung variieren kann. Die Sensitivität der Stuhluntersuchung auf Eier und Parasiten ist so gering, dass bei begründetem klinischen Verdacht eine empirische Therapie erwogen werden sollte – selbst bei negativem Stuhlbefund. Sensitive und spezifische molekulare Tests, wie Multiplex-Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-basierte Tests, sind verfügbar, um Antigene von Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica und Cyclospora im Stuhl nachzuweisen; diese Tests können jedoch teuer sein (2) (siehe Tabelle Serologische und molekulare Tests für parasitäre Infektionen). Mit Multiplex-PCR-Tests lassen sich mehrere enterale Krankheitserreger mit höherer Empfindlichkeit und schneller als mit herkömmlichen Diagnosemethoden wie Kulturen nachweisen; diese Tests unterscheiden jedoch nicht zwischen lebensfähigen und nicht lebensfähigen Organismen. Dieser Mangel an Differenzierung kann die Interpretation erschweren, insbesondere wenn in einer einzigen Probe mehrere Erreger nachgewiesen werden. In diesen Fällen können die Krankengeschichte des Patienten, die klinischen und zeitlichen Manifestationen der infektiösen Symptome und die relative Menge der Erreger-DNA für die Behandlungsentscheidung hilfreich sein (3). Frisch abgegebene Stuhlproben, die nicht mit Urin, Wasser, Schmutz oder Desinfektionsmitteln kontaminiert wurden (unabhängig davon, ob sie in der Klinik oder zu Hause des Patienten gewonnen wurden), sollten innerhalb einer Stunde an das Labor geschickt werden; ungeformter oder wässriger Stuhl enthält höchstwahrscheinlich motile Trophozoiten. Sobald die Probe im Labor angekommen ist, sollte sie, wenn sie nicht sofort untersucht wird, gekühlt, aber nicht eingefroren werden. Labortechniker sollten dann Teile des frischen Stuhls in Fixiermittel emulgieren, um gastrointestinale Protozoen zu konservieren. Mittels Anreicherungstechniken kann auch die Sensitivität der Untersuchung erhöht werden. Bei Verdacht auf Strongyloidiasis sollten ein oder mehrere spezialisierte Stuhltests durchgeführt werden, wenn bei der direkten Untersuchung von frischem Stuhl keine Larven zu sehen sind. Antibiotika, Röntgen-Kontrastmittel, Abführmittel und Antazida können den Nachweis von Eizellen und Parasiten über mehrere Wochen hinweg behindern. Bei Verdacht auf Nematodeninfektionen können zur Gewinnung von Madenwurm- oder Bandwurmeiern auch Klebestreifenpräparate vom Analbereich oder Rektaltupfer verwendet werden. Wenn bei Patienten mit persistierenden gastrointestinalen Beschwerden und Verdacht auf Amöbiasis routinemäßige Stuhluntersuchungen negativ geblieben sind, sollte eine Sigmoidoskopie oder Koloskopie in Erwägung gezogen werden. Sigmoidoskopisch gewonnene Proben sollten mit einer Kürette oder einem scharfen Löffel entnommen werden (Baumwolltupfer sind nicht geeignet) und sofort der Mikroskopie zugeleitet werden. Eine obere GI-Endoskopie kann durchgeführt werden, um Duodenalaspirate oder Biopsieproben aus dem Dünndarm zu entnehmen. Obere GI-Endoskopieproben können manchmal für die Diagnose von Infektionen wie Kryptosporidiose und Mikrosporidiose erforderlich sein. Serologische Tests für parasitäre Infektionen Einige Parasiten können durch serologische Tests nachgewiesen werden (siehe Tabelle Serologische und molekulare Tests für parasitären Infektionen). Tabelle Serologische und molekulare Tests für parasitären Infektionen Tabelle Literatur zur Diagnose 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Visiting Friends & Relatives: VFR Travel. CDC Yellow Book 2024. Accessed January 31, 2025. 2. Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea. Clin Infect Dis. 2017;65(12):e45-e80. doi:10.1093/cid/cix669 3. Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, et al. A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases: 2018 Update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology. Clin Infect Dis. 2018;67(6):e1-e94. doi:10.1093/cid/ciy381

Behandlung von parasitären Infektionen Verschiedene Behandlungen je nach spezifischer Infektion Siehe unter "Spezifische Infektionen" an anderer Stelle im MSD-Manual. Ratschläge zur Behandlung von parasitären Infektionen sind von Experten in den großen medizinischen und öffentlichen Gesundheitszentren und Reisekliniken, im A-Z Index of Parasitic Diseases der CDC, in der Clinical Care of Soil-transmitted Helminths der CDC sowie in Lehrbüchern über Infektionskrankheiten und Tropenmedizin erhältlich. Einige Medikamente, die von der U.S. Food and Drug Administration nicht für parasitäre Infektionen zugelassen sind, können über den CDC Drug Service bezogen werden.

Prävention von parasitären Infektionen Die kürzlich entwickelten Malaria-Impfstoffe R21/Matrix-M und RTS,S sind die ersten zugelassenen Impfstoffe zur Vorbeugung einer parasitären Infektion (siehe WHO: Malaria-Impfstoffe [RTS,S and R21]). Impfstoffe zur Vorbeugung anderer parasitärer Infektionen, einschließlich Schistosomiasis, Leishmaniose und Hakenwürmer, sind in Entwicklung. Ansonsten beruht die Prävention weitgehend auf Vermeidungsstrategien. Die Übertragung der meisten Darmparasiten kann durch Folgendes verhindert werden: Hygienische Entsorgung von Stuhl und Fäkalien

Händewaschen

Angemessenes Garen von Speisen

Bereitstellung von sauberem Trinkwasser Das Händewaschen ist nach der Benutzung von Toiletten und Latrinen und vor der Essenszubereitung sehr wichtig. Bei Reisen in Gebiete mit potenzieller Exposition gegenüber parasitären Infektionen mit fäkal-oraler Übertragung lautet der beste Ratschlag „cook it, boil it, peel it, or forget it" (kochen, sieden, schälen oder vermeiden), was bedeutet, dass Reisende Folgendes vermeiden sollten: den Verzehr von nicht vollständig gegartem Fleisch, Fisch, Schalentieren und Eiern, den Verzehr von ungekochtem Obst oder Gemüse sowie den Verzehr oder das Trinken von unpasteurisierten Milchprodukten oder Fruchtsäften. Eine Ausnahme von dieser Regel ist, dass Obst oder Gemüse mit einer dicken Schale (z. B. Bananen) in der Regel als unbedenklich für den Rohverzehr gelten, wenn die Schale vor dem Entfernen gewaschen wird. Es sollte darauf geachtet werden, dass das Trinkwasser aus sicheren Quellen bezogen wird. Da einige Parasiten das Einfrieren überleben, können Eiswürfel manchmal Krankheiten übertragen, es sei denn, die Würfel werden aus gereinigtem Wasser hergestellt. Wenn sie befolgt werden, reduzieren diese Maßnahmen das Risiko von intestinalen parasitären Infektionen sowie das Risiko einer bakteriellen und viralen Gastroenteritis, eliminieren es aber nicht vollständig. Andere Sicherheitsmaßnahmen, um parasitäre Infektionen zu verhindern, umfassen das Entfernen von Katzenklos aus Bereichen, in denen Lebensmittel zubereitet werden, um Toxoplasmose zu verhindern. Menschen sollten nicht in Süßwasserseen, Bächen oder Flüssen in Gebieten schwimmen, in denen Schistosomiasis endemisch ist, oder barfuß gehen oder mit bloßer Haut Kontakt zu Oberflächen in Gebieten haben, in denen Hakenwürmer vorkommen. Die Prävention von Malaria und vielen anderen durch Vektoren übertragenen Krankheiten umfasst Folgendes: Tragen von langärmelige Hemden und langen Hosen

Auftragen von Diethyltoluamid (DEET)-haltigen Insektenschutzmitteln auf exponierte Haut und Anwendung von Permethrin auf der Kleidung (die Behandlung von Kleidung ist jedoch weniger effektiv als die Verwendung von Insektenschutzmitteln auf der Haut)

Verwendung von Fenstergittern, Klimaanlagen und Bettnetzen, die mit Permethrin oder anderen Insektiziden imprägniert sind

Verwendung von Insektizidsprays, einschließlich Permethrin- oder Pyrethrumsprays in Wohnräumen und Nebengebäuden

Bewohner von nicht-endemischen Gebieten, die in Regionen reisen, in denen Malaria übertragen wird, nehmen prophylaktische Malariamedikamente Reisende sollten in ländlichen Gebieten Lateinamerikas nicht in Lehmziegelbauten schlafen, wo es durch Raubwanzen („reduviid bugs“) zur Übertragung der Chagas-Krankheit kommen kann. In den Regionen Afrikas mit endemischem Vorkommen der Schlafkrankheit sollten Reisende Kleidung in hellen Farben vermeiden und langärmlige Hemden und Hosen tragen, um Stiche der Tsetse-Fliege zu vermeiden. Länderspezifische Empfehlungen für Reisen sind erhältlich von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Travelers' Health und aus dem CDC Yellow Book.