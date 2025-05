Stuhlinkontinenz

Ärztliche Untersuchung

Normalerweise Sigmoidoskopie

Ein Arzt sucht nach strukturellen und neurologischen Auffälligkeiten. Zu diesem Zweck werden After und Mastdarm untersucht, das Empfindungsvermögen am After wird geprüft, und normalerweise wird auch eine Sigmoidoskopie vorgenommen.

Andere Tests, einschließlich Ultraschall des Analsphinkters, Magnetresonanztomographie (MRT) des Beckens und Dammbereichs, Untersuchung der Funktion von Nerven und Muskeln in der Beckenwand und Druckmessungen in Mastdarm und After (anorektale Manometrie) können erforderlich sein.